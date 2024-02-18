يستعد عشاق الدراما الرمضانية لمتابعة شخصة الفنان يحيى الفخراني في مسلسل عتبات البهجة 2024 ، المقرر عرضة في موسم رمضان المقبل.

أطلقت منصة watch it الرقمية بوسترات مسلسل عتبات البهجة 2024 ، المقرر عرضه فى الموسم الرمضانى المقبل 2024، بنشر بوستر لكل فنان في العمل، وهو المسلسل المقرر عرضه على شاشات المتحدة.

قصة مسلسل عتبات البهجة2024

يعد مسلسل "عتبات البهجة" هو نوع من الأعمال الدرامية الاجتماعية الكوميدية، والتي تتناول الأحداث بشكل سلس وبسيط، يتكون المسلسل من 15 حلقة، وهو تحول درامي لرواية للكاتب إبراهيم عبدالمجيد، وسيناريو وحوار مدحت العدل.

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل مسلسل عتبات البهجة لـ "يحيى الفخراني "

يناقش العديد من القضايا الاجتماعية بشكل مبسط للجمهور أبرزها علاقة الجد بأحفاده، وعدد من الرسائل الحياتية الإيجابية من خلال برنامج يقدمه بهجت الانصاري الذى يجسده النجم يحيى الفخرانى خلال الأحداث، خاصة أنه يجسد دور يوتيوبر.

وطرحت منصة watch it الرقمية برومو مسلسل "عتبات البهجة"، وعلقت: "عتبات البهجة هيكلمنا عن لحظات البهجة والسعادة اللي بنحاول نعيشها كل لحظة".

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل مسلسل عتبات البهجة لـ "يحيى الفخراني "

أبطال مسلسل يحيى الفخراني الجديد

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة 2024 من عدد من النجوم هم:

يحيى الفخرانى.

ليلى عزالعرب.

هنادي مهنا.

جومانا مراد.

سيد رجب.

نور النبوي.

مايان السيد.

سما إبراهيم.

دنيا ماهر.

جيهان الشماشرجي.

مصطفى عنبة.

خالد شباط.

صفاء الطوخي.

حازم إيهاب.

يوسف عثمان.

علاء مرسي.

محسن منصور

مراد فكري صادق.

موعد شهر رمضان 2024 في مصر

تعلن دار الإفتاء المصرية عن موعد شهر رمضان 2024 في مصر عقب استطلاع رؤية الهلال الشرعي يوم 29 شعبان 1445 الموافق 10 مارس 2024 ومن المتوقع وفقا للحسابات الفليكية أن يكون غرة الشهر الكريم يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024 حيث تختلف الرؤية من بلد إلى أخرى وفقا للرؤية الشرعية للهلال.