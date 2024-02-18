الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

دراما رمضان 2024.. تفاصيل مسلسل الكبير أوي 8 لـ أحمد مكي

مسلسل الكبير أوي
مسلسل الكبير أوي

تفاصيل مسلسل الكبير أوي الجزء 8 بطولة الفنان الشامل أحمد مكي تصدر التريند خلال الأيام الماضية، بعد إطلاق الشركة المتحدة لبوستر المسلسل.

يستعد عشاق الدراما الرمضانية لعام 2024 لمتابعة أحداث مسلسل الكبير أوي الجزء 8، ومن المقرر عرضة في شهر رمضان المقبل.

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دراما رمضان 2024.. 3 كتاب جدد في "الكبير أوي 8"


قصة مسلسل الكبير أوي 8

وقد آثار برومو مسلسل "الكبير أوي 8" التشويقي ضجة واسعة من قبل الجمهور، الذي ينتظره بلهفة شديدة، والذي يخوض بطولته النجم أحمد مكي، ويواصل تصوير مشاهده بشكل مكثف للانتهاء منه بالكامل قبل حلول الشهر الكريم أن أسعفه الوقت.

ويحمل الموسم الثامن من مسلسل الكبير أوي 8 العديد من المفاجآت والأحداث غير المتوقعة، حيث يراهن أحمد مكي على كوميديا بطعم جديد ليحافظ على سلسلة نجاحاته في شخصية "الكبير".

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل مسلسل الكبير أوي 8 لـ "أحمد مكي"

موعد عرض مسلسل "الكبير أوي" 8

مسلسل "الكبير أوي" الجزء الثامن من المقرر عرضه بشكل حصري على شبكة قنوات ON خلال شهر رمضان المقبل 2024، حيث خصصت قناة ON موعدًا مميزًا لعرض العمل عقب أذان المغرب مباشرة. 

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل مسلسل الكبير أوي 8 لـ "أحمد مكي"

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

كان النجم أحمد مكي قد شارك في موسم رمضان الماضي بمسلسل "الكبير أوي 7"، وشاركه نخبة من النجوم، منهم رحمة أحمد، ومحمد سلام، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، بيومي فؤاد، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والمسلسل من تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

موعد شهر رمضان 2024 في مصر 

تعلن دار الإفتاء المصرية عن  موعد شهر رمضان 2024 في مصر عقب استطلاع رؤية الهلال الشرعي يوم 29 شعبان 1445  الموافق 10 مارس 2024 ومن المتوقع وفقا للحسابات الفليكية أن يكون غرة الشهر الكريم يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024 حيث تختلف الرؤية من بلد إلى أخرى وفقا للرؤية الشرعية للهلال.

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