مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل عتبات البهجة لـ"يحيى الفخرانى"

يعيش الكثير من جمهور الفنان الكبير يحيى الفخراني، حالة من التشويق والانتظار لمشاهدة مسلسله الجديد في موسم رمضان 2024، الذي يأتي باسم مسلسل "عتبات البهجة"، وما يزيد المسلسل تشويقًا أنه من مأخوذ عن رواية عتبات البهجة للكاتب إبراهيم عبد المجيد، مما يضفي على المسلسل جمالًا خاصًا.

برومو مسلسل يحيى الفخرانى فى رمضان 2024

وأعلنت الشركة المتحدة البرومو الأول لمسلسل "عتبات البهجة"، حيث فجأ الفنان الكبير يحيى الفخراني، جمهور بدور مختلف وجديد في المسلسل المقرر طرحه في موسم رمضان 2024

ويعتبر عتبات البهجة عودة يحيى الفخراني للتعاون مع المخرج مجدي أبو عميرة بعد 16 عامًا من آخر تعاون بينهما في مسلسل "يتربى في عزو"، حيث اجتمع الثنائى في مسلسلي "جحا المصري" عام 2002، و"يتربى في عزو" عام 2007 وحقق العملان نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيري، ليعود الثنائي للعمل سويًا مرة أخرى في مسلسل "عتبات البهجة".

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مسلسل "عتبات البهجة" مأخوذ عن رواية عتبات البهجة للكاتب إبراهيم عبد المجيد، وسيناريو وحوار ومعالجة درامية للدكتور مدحت العدل، ومن إخراج مجدى أبو عميرة، وإنتاج العدل جروب، ومن المقرر عرض المسلسل قنوات ومنصات الشركة المتحدة.

ويجسد يحيى الفخراني دور وكيل وزارة الصناعة، وهو رجل يعاني من الوحدة بعد رحيل زوجته، خاصةً أنه على المعاش، ثم تقوده الصدفة للدخول في عالم الفضاء الإلكتروني، ويوجه رسائل الكثيرة للناس عبر مقاطع من الفيديو، ويتابعه الكثير من الناس كونه "يوتيوبر" شهير.

ويؤدي يحيى الفخراني، دور "يوتيوبر" اسمه "بهجت الأنصاري" يخاطب جمهوره باستمرار ويسألهم عن أحوالهم، ويتحدث عن نفسه في المسلسل، قائلًا: "يا مساء البهجة، بالنسبة للناس اللى بتنورنا لأول مرة انا اسمي بهجت الأنصاري، بقدم محتوى على اليوتيوب اسمه عتبات البهجة".

ويتحدث الفنان يحيى الفخراني بدوره "يوتيوبر" شهير لجمهوره قائلًا: "بنتكلم عن لحظات البهجة والسعادة اللى بنحاول نعيشها كل لحظة، مرة ننجح ومرات لأ.. لكن لازم نفضل نحاول طول ما إحنا عايشين، وإذا عجبكم المحتوى فرضًا يعني لو عجبكم، ما تنسوش تفعلوا الجرس واللايك والحاجات بتاعتكم دي صباح أو مساء البهجة".

أبطال مسلسل البهجة

يضم مسلسل عتبات البهجة مجموعة كبيرة من الفنانين ونجوم الدراما، على رأسهم الفنان الكبير يحيى الفخرانى، ويشاركه البطولة النجوم: جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، هنادي مهنا، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، محسن منصور، وعدد كبير من الفنانين.

أما السيناريو والحوار والمعالجة الدرامية، للدكتور مدحت العدل، وإخراج مجدي أبو عميرة، ومن إنتاج العدل جروب.