دعوة للسعادة.. رسالة يحيى الفخرانى فى «عتبات البهجة»

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتعاون مع شركة «العدل جروب»، البرومو الأول لمسلسل «عتبات البهجة»، بطولة الفنان القدير يحيى الفخرانى، الذي يعود به بعد غياب ٣ سنوات، من خلال مسلسل من ١٥ حلقة.

وخلال البرومو، ظهرت الإطلالة الأولى للنجم القدير مليئة بالبهجة، واعتبرها الجمهور دعوة لنشر السعادة وعدم اليأس والإحباط والتمسك بالحياة تحت أى ظرف، وهى الرسالة الأولى للعمل فى وقت يعيش فيه العالم أجواءً سياسية واقتصادية صعبة.

النجم القدير يحيى الفخرانى يجسد شخصية «بهجت الأنصارى»، الذى يقدم محتوى على موقع الفيديوهات العالمى «يوتيوب»، باسم «عتبات البهجة» يحاول خلاله تقديم رسالة، وهى أننا دائمًا فى محاولة للنجاح وحين نفشل مرة نحاول مرة أخرى حتى ننجح.

المسلسل اجتماعى يتميز بالطابع التشويقى، وخلال الأحداث يتنقل «الفخرانى»- الموظف المتقاعد الذى بعد عن أفراد أسرته بحثًا عن المحتوى المختلف الذى يقدمه للجمهور، من خلال لقاءات ورصد للكثير من الشخصيات وقصص النجاح والحكايات الملهمة، ويقابل شخصيات مختلفة، وهو ما يدخله فى بعض المشكلات.

البرومو والبوسترات التشويقية لاقت قبولًا كبيرًا وتفاعل معها الجمهور بقوة على مواقع التواصل الاجتماعى، وأشاد الناس بالفكرة وبطاقم العمل وعبروا عن اشتياقهم لرؤية «الفخرانى» مع مجدى أبو عميرة من جديد.

يشارك فى المسلسل الجديد جومانا مراد وصلاح عبدالله وعنبة وخالد شباط وصفاء الطوخى وهنادى مهنا وسماء إبراهيم وهشام إسماعيل ووفاء صادق وحازم إيهاب ويوسف عثمان وليلى عزالعرب وعلاء مرسى وعلاء زينهم، ورؤية تليفزيونية وإشراف درامى للدكتور مدحت العدل، وإخراج مجدى أبو عميرة، وإنتاج جمال العدل، والمسلسل عن رواية للكاتب إبراهيم عبدالمجيد.