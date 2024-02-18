الأحد 18 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

طرح أغنية "الساحر" لـ عمر كمال على "يوتيوب" (فيديو)

عمر كمال 
عمر كمال 

طرح مطرب المهرجانات عمر كمال، منذ قليل، أغنيته الجديدة "الساحر" عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والمقرر طرحها على عدد من المنصات الموسيقية المختلفة والقنوات الفضائية.

أغنية "الساحر" من كلمات وألحان عمر دولار، وتوزيع أبو عبير، وإنتاج SMS معتز عرموش وsr سامو.

وتقول كلمات الأغنية:
ينفع يا ساحر تجبلي صاحب
راجل ومش غدار
كل اللي مني باعوني
شوفلي يا عم أي حوار
ملقتش في اللي معايا أصل 
وكلو سابني وطار
أرجوك ساعدني وشوفلي حل 
أنا شفت ذل مرار
ذئاب مش  صحاب دول 
دول بشر شياطين
وعايش مش مخون 
وسط ناس تعابين.

الساحر يوتيوب المنصات الموسيقية عمر كمال القنوات الفضائية

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