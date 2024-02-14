الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

طرح برومو أغنية "الساحر" لمطرب المهرجانات عمر كمال (فيديو)

عمر كمال
عمر كمال

طرحت الجهة المنتجة لأغنية "الساحر" للمطرب عمر كمال، البرومو عبر يوتيوب ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي، استعدادا لطرح الأغنية قريبا.  

وكان عمر كمال، انتهى مؤخرا من تسجيل أغنية "الساحر" بأحد استديوهات الموسيقى، وهي من كلمات وألحان عمر دولار، وتوزيع أبو عبير، وإنتاج SMS معتز عرموش وsr سامو.

يذكر أن، آخر أعمال عمر كمال أغنية "صباحك فل" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

فيما طرحت sms مؤخرا أغنية "مستفز" للمطربة غفران على قناة "مزيكا" و"أنغامي" وبعض المنصات الموسيقية المختلفة، وهي من كلمات الشاعر عصام حسني، وألحان محمدي، وتوزيع أحمد أمين.

كما طرحت أيضا أغنية "هنا غزة" للمطربة نورهان درويش على يوتيوب، وهي من كلمات شريف درويش، وألحان إسلام ممدوح، وتوزيع أحمد نبيل.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02M44iuZrYctVdBUVVyUZDQrqXo7PJWWSGoMJ1DPusxGei8Sj97iXWpC4A9Cnfe4vml&id=100068293867161&sfnsn=scwspwa&mibextid=RUbZ1f

 

 

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