الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

عمرو أديب من "ليالى مصرية سعودية": أتشرف بوقوفى على مسرح الأوبرا

عمرو أديب
عمرو أديب

قدم الإعلامي عمرو أديب أولى حفلات ليالي مصرية سعودية المقامة حاليًا بدار الأوبرا وسط حضور جماهيري وفني كبير.

وقال أديب، خلال تقديمه الحفل، إن الليلة السعودية المصرية الأولى ستكون مبهرة وسيتحدث عنها الجميع: "الليالي المصرية السعودية مش مجرد حدث فني هي بتحمل معاني كثيرة كل واحد فينا فاهمهه كويس، والنهارده الفن بيقول كلمة مهمة توضح العمق الذي يدعو إليه الفن منذ آلاف السنين، أرحب بوزيرة الثقافة نيفين الكيلاني والمستشار تركي آل شيخ".

وأضاف عمرو أديب: "الليلة هتكون ليلة جميلة مليئة بالمفاجآت شيء مبهر وجميل، وأقدملكم النجم الجميل ماجد المهندس".

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على التواجد في الحفل الأول من حفلات الليالي المصرية السعودية بدار الأوبرا التي يحييها عدد كبير من النجوم منهم محمد منير وشيرين عبدالوهاب.

تواجد على رأس الحضور كريم عبدالعزيز والنجمة إسعاد يونس ويسرا، وعدد كبير من النجوم، وحرصت يسرا على تهنئة كل القائمين على الحفل ووزارة الثقافة وهيئة الترفيه وكل الجهات المشاركة في تنفيذ الحفل في الأوبرا.

الليلة السعودية المصرية الأولى وهتكون مبهرة الليلة السعودية المصرية المستشار ترك آل شيخ وزير الثقافة نفين الكيلاني الفن الاعلامي عمرو اديب

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