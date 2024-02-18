الأحد 18 فبراير 2024
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فن

الليالي المصرية السعودية

غادة عادل: التعاون "المصرى ـ السعودى" مثمر للطرفين ويدعو للفخر

غادة عادل
غادة عادل

حرصت الفنانة "غادة عادل" على حضور أولى حلفلات "ليالي مصرية سعودية" المقامة حاليًا بدار الأوبرا، والتي تشهد حضورًا جماهيريًا وفنيًا كبيرًا.

قالت "غادة" على هامش فعاليات أولى الحفلات المصرية السعودية إن هذا التعاون المشترك مثمر للطرفين، مؤكدة أنه أمر يدعو للفخر، مشيرة إلى أن الانفتاح الثقافي الفني التي شهدته السعودية خلال الفترة الماضية بقيادة المستشار ترك آل شيخ مشرف، موضحة أن نجوم مصر يحرصون على حضور مهرجانات السعودية، معربة عن تحمسها الشديد لحضور حفلات ليالي مصرية سعودية التي يحييا كبار نجوم الغناء مثل شيرين والكينج محمد منير وماجد المهندس غيرهم.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على التواجد في الحفل الأول من حفلات الليالي المصرية السعودية بدار الأوبرا التي يحييها عدد كبير من النجوم منهم محمد منير وشيرين عبدالوهاب.

تواجد على رأس الحضور كريم عبدالعزيز والنجمة إسعاد يونس ويسرا وعدد كبير من النجوم وحرصت يسرا على تهنئة كل القائمين على الحفل ووزارة الثقافة وهيئة الترفيه وكل الجهات المشاركة في تنفيذ الحفل في الأوبرا.

وتقدم "الدستور" بثًا مباشرًا للحفل الذي  يعرض على شاشتي الحياة ودي إم سي ويقدم الحفل الإعلامي لمى جبريل والإعلامي سامي جميل.

غادة عادل بدار الأوبرا المصرية ليالي مصرية سعودية حضور جماهيري الأوبرا الأوبرا المصرية

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