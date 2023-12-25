الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل شخصية ملك زاهر في مسلسل "محارب"

ملك زاهر
ملك زاهر

تعاقدت الفنانة ملك زاهر رسميًا خلال الفترة الماضية على المشاركة في بطولة مسلسل “محارب” أمام الفنان حسن الرداد، والفنان أحمد زاهر، ومن المقرر أن يعرض خلال موسم رمضان المقبل لعام 2024.

وتجسد “ملك” خلال أحداث العمل بدور فتاة تعشق العمل بالسوشيال ميديا، ومن ضمن مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، وتظر لأول مرة خلال مسيرتها الفنية بدور شر، وذلك في اطار اجتماعي مشوق مليء بالصراعات والمواقف المؤثرة.

بينما يجسد الفنان حسن الرداد دور سائق يعمل على سيارة “ميكروباص”، يتعرض لحادث وأزمات كبيرة تغير مجرى حياته، ويشارك بطولة العمل بجانب حسن الرداد كل من أحمد زاهر، نيرمين الفقي، ماجد المصري، ملك أحمد زاهر، محمود ياسين جونيو، ونخبة من الفنانين.

جدير بالذكر أن شاركت ملك زاهر في فيلم فارس، آخر أعمالها، والذي عرض عام 2022، مع عدد كبير من النجوم أبرزهم: أحمد زاهر، حسين فهمي، إيمان العاصي، نهال عنبر، في عمل من تأليف حسام موسى وإخراج رؤوف عبد العزيز، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.

 

ملك زاهر محارب مسلسل حسن الرداد موسم رمضان رمضان أحمد زاهر

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