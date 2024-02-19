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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

الحلقات الأخيرة.. موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني

وبينا ميعاد 2
وبينا ميعاد 2

أيام قليلة تفصلنا عن عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني، ويتشوق الجمهور لمعرفة نهاية الأحداث في الجزء الثاني من مسلسل وبينا ميعاد والذي يتصدر بطولته كلا من شيرين رضا وصبري فواز وعدد من النجوم الشباب. 

مسلسل  بينا ميعاد الجزء الثاني 

وتصدر مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني تريند جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال فترة عرضه. 

كما تصدر مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني قائمة الأعلى مشاهدة في مصر والعالم العربي عبر منصة watch it. 

و استطاع مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني الاستحواذ على اهتمام الجمهور نظرًا لقصته الاجتماعية التي تناقش عدد من القضايا الأسرية وقضايا الشباب في مراحل عمرية مختلفة. 

ويبحث الكثيرون عن موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني الحلقات الأخيرة. 

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد 2 الحلقات الجديدة.. وتفاصيل الأحداث

موعد عرض مسلسل "وبينا ميعاد" الجزء الثاني الحلقة 26 وأبرز أحداثها

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني 

يعرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني الحلقات الأخيرة على شاشة قناة dmc وdmc drama من السبت إلى الأربعاء. 

وتعرض الحلقات الأخيرة من مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني في الأوقات التالية:

يعرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني على شاشة dmc العامة في تمام الساعة الثامنة مساء ويعاد بواقع مرتين الأولى في الساعة 2 صباحًا، ثم تعاد مرة أخرى فى تمام الساعة 3 ظهرًا.

كما تعرض الحلقات الأخيرة على قناة dmc دراما فى تمام الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 8 صباحًا وتعاد مرة ثانية الساعة 5 مساء، بالتزامن مع عرض حلقات المسلسل على منصة watch it الرقمية بشكل حصري. 

قصة  مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني 

وتدور أحدا مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني فى إطار إجتماعي حول تفاصيل الحياة ومشكلاتها وأزمات تربية الأبناء في الطبقة المتوسطة، من خلال البيوت وأماكن العمل والدراسة والمشاكل اليومية التي من الممكن مواجهتها بحلول عملية بسيطة، كما يتم من خلاله مناقشة المشاكل الزوجية والملل الزوجي، والخيانة، وكيفية الحفاظ على الأسرة، والتربية الإيجابية، وغيرها.

أبطال مسلسل وبينا ميعاد 2

"وبينا ميعاد 2" يشارك خلاله نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم مدحت صالح، وفاء صادق، بسمة، محمد سليمان، إيهاب فهمي،  محمد مهران، هاجر الشرنوبي، يوسف الكدوانى، أميرة أديب، تسنيم هانى، يوسف إبراهيم، آية سليم، أسامة الهادى،  والطفل محمد العزازى، والطفلة كنزى رماح، والمسلسل من إنتاج شركة سكوير ميديا لمالكها المنتج إبراهيم حمودة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن تأليف وإخراج هانى كمال.

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