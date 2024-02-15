الخميس 15 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

موعد عرض مسلسل "وبينا ميعاد" الجزء الثاني الحلقة 26 وأبرز أحداثها

وبينا ميعاد
وبينا ميعاد

حقق مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني نجاحا كبيرا على مدار الحلقات الماضية في استكمال للجزء الأول من العمل والذي حقق نجاحا كبيرا أيضا من بطولة صبري فواز وشيرين رضا وعدد من الشباب، ويبحث الجمهور بشكل كبير عن مواعيد عرض حلقاته وإعادتها من خلال محركات البحث المختلفة.

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني الحلقة 26 وأبرز أحداثها

وتستعرض “الدستور” موعد عرض مسلسل “وبينا ميعاد” الجزء الثاني الحلقة 26 وأبرز أحداثها وأبطال المسلسل.

مواعيد مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني

زادت الأحداث تشابكا على مدار الحلقات الـ25 السابق في المسلسل الذي  يعرض يوميا على قناة DMC العامة من السبت إلى الأربعاء وننشر لمحبي الدراما خلال هذا التقرير موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني الحلقة 26.

وتعرض الحلقة الـ26 من مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني السبت القادم في تمام الساعة الثامنة مساءً عبر شاشة dmc وتكون الإعادة الأولى في الساعة الواحدة صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 12:30 ظهرًا على أن تعاد الحلقة على قناة DMC DRAMA  في تمام الساعة 11 مساء ويعاد المسلسل في تمام الساعة 9 صباحًا يوم اليوم التالي، على أن يتم إعادة الحلقة مرة ثانية في تمام الساعة 5 مساءً.

ويتواجد المسلسل بشكل حصري على منصة واتش إت وهي متاحة للجمهور يوميا قبل ميعاد عرضها على القناة التليفزيوينية بساعات وهو ما يتيح للجمهور مشاهدة الحلقات في الوقت المناسب وقبل القنوات، وتصدر المسلسل قائمة المشاهدة عبر منصة واتش إت خلال الفترة الماضية بشكل كبير.

وخلال الحلقات السابقة حاول "علي" الوصول إلى قلب أروى من جديد وحاول أشقائه مساعدته ولكن دون جدوى وعلى صعيد آخر نحدث تطورات في علاقة صبري فواز بهيدي كرم.

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أبطال مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني 

يشارك في بطولة مسلسل "وبينا ميعاد 2" عدد كبير من النجوم منهم الفنانة شيرين رضا والفنان صبري فواز والنجم مدحت صالح، إيهاب فهمي، محمد مهران، هاجر الشرنوبي، يوسف الكدوانى، والفنانة وفاء صادق، وبمشاركة كلا من بسمة، ومحمد سليمان، أميرة أديب، تسنيم هانى، يوسف إبراهيم، آية سليم، أسامة الهادى،  والطفل محمد العزازى، والطفلة كنزى رماح، والمسلسل من إنتاج شركة سكوير ميديا لمالكها المنتج إبراهيم حمودة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن تأليف وإخراج هانى كمال.

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