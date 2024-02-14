الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024|"المتحدة" تدعم نور النبوي وهاجر السراج في مسلسل امبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية
مسلسل إمبراطورية ميم

تشارك الفنانة الشابة هاجر السراج في مسلسل إمبراطورية ميم، حيث ظهرت لأول مرة في عالم الفن في عام 2021 من خلال دور ثانوي، ولم تشارك في الكثير من الأعمال الفنية، وبسبب إدارك المتحدة لموهبتها الفنية منحتها الفرصة بالبطولة في مسلسل امبراطورية ميم 2024.

مسلسلات رمضان 2024 / مسلسل إمبراطورية ميم 

وهو بطولة الفنان خالد النبوي وسيعرض في شهر رمضان 2024، كما يتواجد الفنان الشاب نور النبوي بمساحة كبيرة كأحد أبطال المسلسل الجديد بعد النجاحات الكبيرة التي حققها خلال الفترة الماضية وعلى رأسها فيلم الحريفة الذي حصد 60 مليون جنيه في نقلة نوعية في حياته حيث يعد الاسم الثاني في المسلسل حاليا من حيث مساحة الأدوار بعد الفنان خالد النبوي.

 

 مسلسل خالد النبوي الجديد   


"إمبراطورية ميم" مأخوذ عن نص الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وبطولة خالد النبوي وحلا شيحة، وعدد من النجوم، ومن إنتاج شركة أروما بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم 

 

يأتي المسلسل من بطولة النجم خالد النبوي وتشاركه البطولة النجمة حلا شيحة، مع النجوم: نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان والمسلسل قصة احسان عبد القدوس وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

 

 قصة مسلسل إمبراطورية ميم؟

المسلسل مأخوذ عن الرواية الأصلية التى تحمل نفس الاسم، للكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، وتم تقديمها من قبل خلال فيلم سينمائي قامت ببطولته الفنانة الراحلة فاتن حمامة عام 1972.

يناقش مسلسل إمبرطورية ميم، عدة قضايا اجتماعية، وتربوية ونفسية، حيث تدور أحداثه حول رجل يجد نفسه في حيرة كبيرة، حيث يجب أن يختار بين الانسانة التي يكن لها مشاعر الحب وبين أبنائه الستة الذين تولى مسؤولية تربيتهم بعد وفاة زوجته.

وبمجرد طرح الشركة المتحدة التريلر الدعائي المبدئي لـ"إمبراطورية ميم"، حيث أضفى هذا الإعلان ذو الوقت المحدد، المزيد من التشويق والفضول، لما ستدور حوله أحداث المسلسل.

من كاتب سيناريو إمبراطورية ميم؟

مسلسل إمبراطورية ميم، من سيناريو وحوار المؤلف والسيناريست محمد سليمان عبدالمالك، وبطولة خالد النبوي، وهو من إنتاج شركة "أروما" لمالكها المنتج تامر مرتضى، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج محمد سلامة.

وهي المعادلة الرابحة بالنسبة للجمهور العمل يضم هؤلاء الثلاثي، بعد النجاح الذي وصل إليه هذه المجموعة، في موسم الدراما الرمضانية 2022، بتقديمهم مسلسل "راجعين يا هوى" والذي مازال يشاهده الجمهور حتى الآن بإعجاب شديد.

 

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