الإثنين 19 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

بعد تصاعد أحداثه.. موعد عرض مسلسل بين السطور لصبا مبارك

مسلسل بين السطور
مسلسل بين السطور

يعد مسلسل بين السطور من بطولة صبا مبارك من أكثر المسلسلات بحثا بين الجمهور المصري والعربي عبر محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. 

مسلسل بين السطور لصبا مبارك

وشهد مسلسل بين السطور لصبا مبارك تصاعد كبير في الأحداث خلال الحلقات الماضية بعد مقتل جيمي اندرسون وتشابك الأحداث وتعقدها مع اتساع دائرة الشك بين المحققين حول القاتل. 

ويبحث جمهور ومحبي مسلسل بين السطور لصبا مبارك عن موعد عرض حلقات المسلسل عبر شاشة قنوات ON والذي انطلق عرضه قبل أسابيع. 

وننشر خلال هذا التقرير مواعيد عرض مسلسل بين السطور لصبا مبارك

موعد عرض مسلسل بين السطور 

يعرض مسلسل بين السطور لصبا مبارك واحمد فهمي يوميا عبر شاشتي ON وON drama من الأحد إلى الخميس وتعرض الحلقة الجديدة من مسلسل بين السطور مساء اليوم الاثنين حيث تكشف لنا عن هوية الشخص الذي يهدد حياة هند سالم منذ مقتل جيمي اندرسون. 

وتعرض الحلقة الجديدة من مسلسل بين السطور على شاشة ON  في تمام الساعة الثامنة مساءً وتعاد في تمام الساعة الثانية صباحا  ثم تعاد مرة أخرى فى تمام الساعة الثانية ظهرًا اليوم التالي.

وتعرض حلقات بين السطور، على قناة ON دراما في تمام الساعة العاشرة مساء، إذ تعرض اليوم الأحد الحلقة الـ 16، والإعادة تكون فى تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم التالى، وتعاد مرة ثانية الساعة الخامسة مساء.

مسلسل بين السطور.. صبا مبارك تتعرض لمحاولة قتل فى المستشفى

تطور الأحداث.. مواعيد عرض مسلسل بين السطور الحلقة 16 والقنوات الناقلة

قصة مسلسل بين السطور وعدد حلقاته 

تدور أحداث مسلسل الفنانة صبا مبارك بين السطور، فى إطار تشويقي مليء بالغموض، حول صبا مبارك التي تلعب دور إعلامية شهيرة تُدعى (هند سالم)، المتزوجة من حاتم ويجسده النجم أحمد فهمي الذي تنقلب حياته رأسا على عقب ويتحول من وكيل نيابة إلى محامي، ومن ثم تتورط (هند) في قضية ما بسبب رغبتها في إنقاذ برنامجها، ليتم الكشف عن الكثير من الأمور في حياتها وماضيها. 

أبطال مسلسل بين السطور

مسلسل "بين السطور" مكون من 30 حلقة ومأخوذ من فورمات كورى، وهو معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج، ومن بطولة صبا مبارك، أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، دنيا المصرى وعدد آخر من الفنانين. 

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