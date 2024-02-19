مسلسلات رمضان 2024.. كواليس مسلسل "بدون سابق إنذار" (صور)

يكثف النجم آسر ياسين وعائشة بن أحمد تصوير مسلسلهما الرمضاني الجديد “بدون سابق إنذار ” الذي يعرض خلال الموسم الدرامي الرمضاني المقبل 2024 حيث تقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية النجم آسر ياسين والنجمة عائشة بن أحمد بشكل مختلف تماما هذا العام.

مسلسل بدون سابق إنذار

مسلسل بدون سابق إنذار

مسلسل بدون سابق إنذار

وتنشر الدستور الصور الأولى من كواليس مسلسل بدون سابق إنذار بالتزامن مع تصوير العمل لعرضه خلال الموسم الرمضاني بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم في أحداث تدور في إطار من التشويق والإثارة.

بدون سابق إنذار

بدون سابق إنذار

بدون سابق إنذار

يظهر آسر ياسين خلال أحداث المسلسل بشخصية مهندس وابنه مريض سرطان، مما يدخله في أزمات عديدة.

وتجسد عائشة بن أحمد دور مهندسة تعمل في شركة عقارات وتظهر بدور زوجة آسر ياسين بالعمل.

فيما يظهر أحمد خالد صالح بشخصية شقيق آسر ياسين خلال الأحداث، وتقدم نهال عنبر دور والدة آسر ياسين خلال الأحداث.

قصة مسلسل بدون سابق إنذار

تدور قصة مسلسل بدون سابق إنذار، المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، عن شخصية المهندس مروان الألفي البالغ من العمر 34 عامًا والذي يجسده الفنان آسر ياسين، وليلى البالغة من العمر 28 عامًا والتي تجسدها الفنانة عائشة بن أحمد وهما زوجان ينتظران مولودهما الأول، ويضطران مجدى وليلى أن تلد ليلى في مستشفى حكومي وتنتقل بنا الأحداث ونرى مجدى وليلى في احتفالهم بعيد ميلاد عمر.

وتتوالى الأحداث بعد ملاحظة ليلى أن ابنها على لديه بقع غريبة على جسده، حيث يذهب الثنائى إلى طبيب لاجراء بعض الفحوصات، لتؤكد لهما النتائج أن على ابنهما تم إصابته بسرطان الدم، ويقررا فورا اجراء عملية نقل نقى العظام، تحدث مفجأة للجميع حين لا تتطابق انسجة الأب الذى كان أول من أجرى الفحوصات بغرض التبرع للطفل، ومن هنا تبدأ مشاكل بينه وبين زوجته، وتتعقد المشاكل أكثر فأكثر.

أبطال مسلسل بدون سابق إنذار

والمسلسل يشارك في بطولته بجانب آسر ياسين وعائشة بن أحمد كل من الفنان أحمد خالد صالح، والفنانة جهاد حسام، والفنان أحمد على ماهر، والفنانة نهال عنبر، والمسلسل من تأليف ألمي كفارنة إخراج هاني خليفة إنتاج شركة blue bee بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وبدون سابق إنذار مكون من 15 حلقة فقط، وكان يحمل في البداية اسم "الساعة 5 "ولم يستقر صنّاعه على عرضه في الجزء الأول من شهر رمضان أو الثاني.