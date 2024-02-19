مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل صيد العقارب لـ غادة عبد الرازق

ينتظر متابعو الدراما المصرية سواء من الجماهير المصرية والعربية عرض مسلسل صيد العقارب للفنانة غادة عبد الرازق، والذي من المقرر عرضه على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل صيد العقارب



تحرص الفنانة غادة عبد الرازق على المشاركة في مارثون مسلسلات رمضان كل عام بدور لشخصية قوية ومؤثرة ومحركة للأحداث، ويظهر ذلك جليًا في دورها في مسلسل صيد العقارب والتي تقوم فيه بدور شخصية متمردة على كل التقاليد والعادات، وتواجه عائلة الغول والانتقال لشقيقها بعد مقتله على يد أحد أفرادها.

قصة مسلسل صيد العقارب

تدور قصة مسلسل صيد العقارب للفنانة غادة عبدالرازق، في إطار درامي عائلي، إذ تظهر غادة عبدالرازق خلال الأحداث في دور ابنة الفنان القدير أحمد ماهر، وتدور الأحداث حول صراعات بين الأقارب والعائلات كما تعيش في صراعات كبيرة مع الفنان رياض الخولي، بالإضافة لعدد من النجوم الكبار وتشاركهم الفنانة سيمون بعد غياب عن الدراما.

ويعتبر ظهور أحمد ماهر خاص في المسلسل، إذ يجسد خلال أحداث صيد العقارب شخصية رئيسية، ويظهر بدور والد بطلة العمل غادة عبدالرازق، وهما من أصول صعيدية، ولكنهما يعيشان في القاهرة، ويجسد دور الرجل الشرقي الصعيدي الذي يظل متمسكًا بالعادات طوال أحداث المسلسل.

أبطال مسلسل صيد العقارب

يتكون فريق العمل من عدة نجوم وهم:

غادة عبدالرازق

محمد علاء

رياض الخولي

سيمون

أحمد ماهر

أحمد سعيد عبدالغني

ميار الغيطي

أحمد ماجد

مجدي بدر

سامي مغاوري

منال سلامة

عفاف رشاد

محمد نجاتي

محمد علي رزق

محمود عبدالمغني

عماد صفوت

ميرنا الجوهري

ريم المصري

أخرج مسلسل صيد العقارب المخرج الكبيرأحمد حسن، وﺗﺄﻟﻴﻒ باهر دويدار.

ومسلسل "صيد العقارب" من أحدث الأعمال الدرامية المصرية التي تدخل منافسة قوية، التي تعرض على شاشات المتحدة خلال شهر رمضان 2024 من بطولة الفنانة غادة عبدالرازق وعدد كبير من النجوم.