الثلاثاء 20 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024 | تفاصيل دور سلوى خطاب في مسلسل المعلم

سلوى خطاب
سلوى خطاب

تخوض النجمة سلوى خطاب السباق الرمضاني المقبل بمسلسلين دفعة واحدة ضمن مسلسلات رمضان 2024. 

وتشارك النجمة سلوى خطاب في بطولة مسلسل “المعلم” للنجم مصطفى شعبان والمقرر عرضه في شهر رمضان 2024. 

شخصية سلوى خطاب في مسلسل المعلم 

وتلعب سلوى خطاب ضمن أحداث مسلسل المعلم المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 دور احد تجار السمك بالسوق وتدخل في صراع كبير مع مصطفى شعبان حيث ترغب في القضاء عليه وعلى تجارته فتقيم تحالف مع كبار تجار السمك للقضاء على مصطفى شعبان. 

ويجسد مصطفى شعبان خلال الأحداث، شخصية تاجر بسوق السمك، ومتزوج من سهر الصايغ، كما أنه سينتقم خلال الأحداث من الذين تسببوا في انهيار تجارة والده وسرقوا أمواله. 

مسلسلات رمضان 2024 |ظهور خاص لأشرف وفزاع وربيع فى الموسم الثامن من الكبير أوى

مسلسلات رمضان 2024| المتحدة تطرح 10 بوسترات منفردة لأبطال مسلسل "المعلم"

أبطال مسلسل المعلم 

مسلسل المعلم من  بطولة مصطفى شعبان، هاجر أحمد، سهر الصايغ، أحمد بدير، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، عبدالعزيز مخيون، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، إنتصار، ومن تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي شعبي.

على جانب اخر تشارك النجمة سلوى خطاب في بطولة مسلسل “صدفة” للنجمة ريهام حجاج والمقرر عرضه في شهر رمضان 2024. 

وتواصل سلوى خطاب حاليا تصوير دورها في العمل حيث وضعت جدولا تنسيقيا لتصوير أعمالها الرمضانية. 

وتجسد سلوى خطاب خلال أحداث مسلسل صدفة دور زوجة خالد الصاوي وينشأ بينهم العديد من المواقف الكوميدية بسبب عمله كأشهر مصفف شعر للسيدات في مصر. 

تجسد ريهام حجاج دور مدرسة تاريخ، ضمن أحداث العمل الفني "صدفة" وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول مصفف شعر مشهور وصاحب سلسلة صالونات منتشرة في مصر والوطن العربي يدعي "فؤاد مهران" في أحد الأيام كان يلعب مع صديقه في النادي الرياضي إلى أن سقطت من يد صديقه الكرة لتلتقطها فتاة في الثلاثين من عمرها تدعي "صدفة"، تأتي لفؤاد بالكرة لتخبره شيئا خطيرًا وهو أن ابنته على علاقة برجل آخر على زوجها، حيث أشعلت لهيب الشك داخله ويبدأ فؤاد في البحث عن تلك الفتاة.. تري من هذه الفتاة؟ ولماذا تهتم وتسدي النصح له

أبطال مسلسل صدفة 

ويعرض مسلسل صدفة عبر إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن مسلسلات رمضان 2024 حيث من المقرر أن يعرض بالتزامن على عدد من قنوات الشركة المتحدة ومسلسل صدفة يقوم ببطولته ريهام حجاج وعصام السقا، خالد الصاوي، عصام السقا، ميار الغيطي، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، عبير منير، رباب ممتاز، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

مسلسل المعلم مصطفى شعبان مسلسل مصطفى شعبان مسلسل مصطفى شعبان المعلم 2024 مسلسل المعلم 2024 مسلسلات رمضان 2024 مسلسلات المتحدة للخدمات الإعلامية دراما رمضان 2024 ابطال مسلسل المعلم 2024 مواعيد مسلسل المعلم على واتش ات مسلسل المعلم على watch it موعد مسلسل المعلم موعد مسلسل المعلم رمضان 2024 موعد مسلسل المعلم مصطفى شعبان

مواد متعلقة

مسلسلات رمضان 2024 |ظهور خاص لأشرف وفزاع وربيع فى الموسم الثامن من الكبير أوى

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل مسلسل لحظة غضب لـ صبا مبارك

مسلسلات رمضان 2024.. كواليس مسلسل "بدون سابق إنذار" (صور)

فريق عمل فيلم "كنز خوفو" يزور مدينة الإنتاج الإعلامي

مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل صدفة من بطولة ريهام حجاج

الحلقات الأخيرة.. موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني

بعد تصاعد أحداثه.. موعد عرض مسلسل بين السطور لصبا مبارك

ملخص أحداث مسلسل حدوتة منسية الحلقة 17 ومواعيد عرضه

الأكثر قراءة

عاجل.. نكشف موقف الزمالك من تقسيط غرامة كهربا بعد زيارة الأهلى

رفح ومصر السر.. لماذا طلبت واشنطن من مجلس الأمن إيقاف حرب غزة؟

النهاردة كام شعبان 2024.. أدعية النصف من شعبان 1445

مفاوضات مكثفة وتأجيل عملية رفح.. كواليس زيارة كبير مستشارى بايدن لمصر غدًا

قائمة أسعار الفراخ والبانية والبيض والكتاكيت اليوم الاثنين 19-2-2024 فى بورصة الدواجن

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

خطط للاعتراف بدولة فلسطينية.. والإدارة الأمريكية تأخذ القرار!

عبدالوهاب داود

وإننى أحب السودان وأهله.. وأحب الطيب صالح أيضًا

ماجد حبته

قمة إفريقية.. فلسطينية

بسنت حسن

محمدٌ النبى وعلىٌ الوصى

جلال حمام

مصر والبرازيل.. تشابه الظروف وتوحد الأهداف

أحمد عاطف

كيف يمكننا أن نقرأ وثائق أسرار حرب أكتوبر المُفرج عنها للمرة الأولى فى مصر؟

حسن كامل

ماذا فعل نجل وزير النقل الأسبق بالملاحة الوطنية؟

لواء. محسن الفحام

مصر والتجربة التركية- البرازيلية

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

بعد هجوم "إلعال": هل يمكن الاستيلاء على طائرة إسرائيلية عن بُعد؟

يواجه مقاومة شديدة.. جيش الاحتلال يأمر بعمليات إجلاء جديدة فى شمال غزة

كواليس تأجيل الكنيست التصويت على إقامة دولة فلسطينية أحادية الجانب