مسلسلات رمضان 2024 | تفاصيل دور سلوى خطاب في مسلسل المعلم

تخوض النجمة سلوى خطاب السباق الرمضاني المقبل بمسلسلين دفعة واحدة ضمن مسلسلات رمضان 2024.

وتشارك النجمة سلوى خطاب في بطولة مسلسل “المعلم” للنجم مصطفى شعبان والمقرر عرضه في شهر رمضان 2024.

شخصية سلوى خطاب في مسلسل المعلم

وتلعب سلوى خطاب ضمن أحداث مسلسل المعلم المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 دور احد تجار السمك بالسوق وتدخل في صراع كبير مع مصطفى شعبان حيث ترغب في القضاء عليه وعلى تجارته فتقيم تحالف مع كبار تجار السمك للقضاء على مصطفى شعبان.

ويجسد مصطفى شعبان خلال الأحداث، شخصية تاجر بسوق السمك، ومتزوج من سهر الصايغ، كما أنه سينتقم خلال الأحداث من الذين تسببوا في انهيار تجارة والده وسرقوا أمواله.

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم من بطولة مصطفى شعبان، هاجر أحمد، سهر الصايغ، أحمد بدير، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، عبدالعزيز مخيون، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، إنتصار، ومن تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي شعبي.

على جانب اخر تشارك النجمة سلوى خطاب في بطولة مسلسل “صدفة” للنجمة ريهام حجاج والمقرر عرضه في شهر رمضان 2024.

وتواصل سلوى خطاب حاليا تصوير دورها في العمل حيث وضعت جدولا تنسيقيا لتصوير أعمالها الرمضانية.

وتجسد سلوى خطاب خلال أحداث مسلسل صدفة دور زوجة خالد الصاوي وينشأ بينهم العديد من المواقف الكوميدية بسبب عمله كأشهر مصفف شعر للسيدات في مصر.

تجسد ريهام حجاج دور مدرسة تاريخ، ضمن أحداث العمل الفني "صدفة" وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول مصفف شعر مشهور وصاحب سلسلة صالونات منتشرة في مصر والوطن العربي يدعي "فؤاد مهران" في أحد الأيام كان يلعب مع صديقه في النادي الرياضي إلى أن سقطت من يد صديقه الكرة لتلتقطها فتاة في الثلاثين من عمرها تدعي "صدفة"، تأتي لفؤاد بالكرة لتخبره شيئا خطيرًا وهو أن ابنته على علاقة برجل آخر على زوجها، حيث أشعلت لهيب الشك داخله ويبدأ فؤاد في البحث عن تلك الفتاة.. تري من هذه الفتاة؟ ولماذا تهتم وتسدي النصح له

أبطال مسلسل صدفة

ويعرض مسلسل صدفة عبر إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن مسلسلات رمضان 2024 حيث من المقرر أن يعرض بالتزامن على عدد من قنوات الشركة المتحدة ومسلسل صدفة يقوم ببطولته ريهام حجاج وعصام السقا، خالد الصاوي، عصام السقا، ميار الغيطي، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، عبير منير، رباب ممتاز، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.