مسلسلات رمضان 2024| المتحدة تطرح 10 بوسترات منفردة لأبطال مسلسل "المعلم"

طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، 10 بوسترات دعائية منفردة لأبطال مسلسل "المعلم" الذي يخوض بطولته النجم مصطفى شعبان، والمقرر عرضه خلال أيام مع بداية انطلاق الموسم الدرامي الرمضاني المقبل 2024، على إحدى القنوات الفضائية للشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه على منصة WATCH IT الرقمية.

10 بوسترات منفردة لأبطال مسلسل المعلم أمام النجم مصطفى شعبان

وتضمنت البوسترات الدعائية لمسلسل المعلم، 10 بوسترات دعائية منفردة لأبطال العمل، وهم هاجر أحمد، منذر رياحنة، سهر الصايغ، سلوى خطاب، أحمد بدير، انتصار، أحمد عبدالله محمود، محمود الليثى، أسامة الهادي، والطفل جان رامز، إضافة لبوستر النجم مصطفى شعبان، والبوسترات الجماعية للفنانين، وذلك فى إطار الحملة الترويجية للعمل.

برومو مسلسل المعلم مليء بالتشويق

وبمجرد طرح البوسترات، تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، إذ تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، منتظرين بشدة انطلاق حلقات المسلسل، خاصة بعد البرومو الدعائي الذى تم طرحه منذ أيام قليلة، حقق نسبة مشاهدة عالية، واحتوى على العديد من المشاهد المليئة بالتشويق.

تفاصيل وأحداث مسلسل "المعلم" للنجم مصطفى شعبان

تدور أحداث مسلسل المعلم، فى إطار اجتماعي شعبي مليء بالتشويق، ويضم 30 حلقة، حول "المعلم" ويجسده النجم مصطفي شعبان، الذي يظهر بشخصية تاجر سمك في أحد الأسواق الكبرى البحرية، ويدخل خلال الأحداث في صراعات كثيرة مع كبار التجار، يتعرض والد مصطفي شعبان، في الأحداث لأزمة مالية بسبب سرقة أمواله من المنافسين له، ما يتسبب له في الكثير من الخسائر، وهو الأمر الذي يدفع مصطفى شعبان بطل العمل للانتقام لوالده الذي دخل السجن خلال رحلة صعوده ويتفانى في التحقيق بحثًا عن الخائن الذى تسبب في انهيار تجارة والده وسجنه وسرقة أمواله، وأذى عائلته، ولأن الجميع في دائرة الشك، تتسع دائرة الانتقام الذى تنطبق عليه مقولة "كن حريصًا وأنت تصارع الوحوش حتى لا تصبح واحدا منهم"، ومن ثم تتوالى الأحداث ويسعى ليكون هو المعلم الأكبر فى سوق السمك.

صناع وأبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم، يشارك فى بطولته بجانب النجم مصطفى شعبان، مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين منهم سهر الصايغ، أحمد بدير، أحمد فؤاد سليم، هاجر أحمد، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل، والطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين ضيوف الشرف، والعمل من تأليف محمد الشواف، وإنتاج شركة سينرجي، وإخراج مرقس عادل.