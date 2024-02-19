الإثنين 19 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل المعلم لـ مصطفي شعبان أبطاله وقصته

المعلم
المعلم

يخطف الفنان مصطفي شعبان قلب معجبيه خاصة بمسلسلاته الشعبية الأقرب لهم، ويستعد الجمهور لعرض مسلسل المعلم في رمضان 2024.

وكشفت منصة watch it عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك كواليس مسلسل “المعلم” حيث نشرت مجموعة صور من كواليس التصوير.

قصة مسلسل المعلم


تدور قصه مسلسل المعلم وهو في إطار شعبي، بطولة النجم مصطفي شعبان والذي يظهر خلال أحداث المسلسل بشخصية تاجر سمك في أحد الأسواق، ويدخل خلال الأحداث في صراعات كثيرة مع كبار التجار، يقع والد النجم مصطفي شعبان في أزمة مالية بسبب سرقة أمواله من المنافسين له، ما يتسببون له في الكثير من الخسائر، وهو الأمر الذي يدفع مصطفى شعبان بطل العمل للانتقام لوالده الذي دخل السجنفي رحلة صعوده ويتفانى في التحقيق بحثًا عن الخائن الذى تسبب في انهيار تجارة والده وسجنه وسرقة أمواله ولأن الجميع في دائرة الشك، تتسع دائرة الانتقام الذى تنطبق عليه مقولة كن حريصًا وأنت تصارع الوحوش حتى لا تصبح واحدا منهم.


أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبد الله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، تأليف محمد الشواف وعمرو الدرديري، إخراج مرقس عادل، إنتاج شركة سينرجي.

ومسلسل "المعلم" ينتمي إلى مسلسلات رمضان 2024 ذات الـ30 حلقة، وهو من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كما أنه سيعرض على إحدى قنواتها خلال موسم مسلسلات رمضان 2024 القادم، وكانت قد طرحت "watch it" البوستر المبدئي لمسلسل "المعلم" الذي يخوض بطولته مصطفى شعبان، ومازال شعبان وطاقم العمل يستكملون تصوير مشاهد المسلسل.

مواعيد عرض مسلسل المعلم

من المقرر أن عرض مسلسل المعلم المصري بطولة مصطفى شعبان في رمضان 2024 على قنوات dmc، حيث سيدخل في السباق الرمضاني لهذا العام.
 

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