الجمعة 16 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل مسار إجباري لعصام عمر وأحمد داش

مسار إجباري
مسار إجباري

شارك عصام عمر أحمد داش في مسلسل مسار إجباري ويواصل تصويره للعرض في شهر رمضان المقبل 2024، ويشهد منافسة قوية في الموسم الرمضاني.

قصة مسلسل مسار إجباري

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي لايت مع أحداث مشوقة لجذب الجمهور للقصة حول الشابين عصام عمر، وأحمد داش "حسن" و"حسين" من منطقة شعبية، ويحدث أن يتفاجئ الثنائي بأنهما أشقاء من نفس الأب، وهم عكس بعضهما تمامًا في كل شيء، حتى أن أحدهما طالب في إحدى الجامعات والآخر يعمل كميكانيكي. بعد وفاة الأب، يكتشف الثنائي أمر إخوتهما، ويتورط الأشقاء في جريمة قتل لفتاة، مما يضطرهم للتعاون معًا بعد أن كانا يرفضان قبول أنهما أشقاء وأن والدهما شخص واحد، وتتصاعد الأحداث وتدور المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي مشوق بشكل ترفيهي خلال شهر رمضان.

صناع العمل يكثفون التصوير لسرعة تسليم الحلقات إلى القنوات قبل بدء الماراثون الرمضاني، حيث يعتبر العمل الأول الذي يجمع بين أحمد داش وعصام عمر للمرة الأولى.

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أبطال مسلسل مسار إجباري


مسلسل مسار إجباري من بطولة أحمد داش، وعصام عمر، وصابرين، وبسمة، ورشدي الشامي، ومعالجة درامية باهر دويدار، من سيناريو وحوار أمين جمال ومحمد محرز ومينا بباوي، من إخراج نادين خان، والمسلسل مكوّن من 15 حلقة تشويقية للجمهور.

وقاربت المخرجة نادين خان، على الانتهاء تمامًا من تصوير المسلسل الجديد المكوّن من 15 حلقة فقط، حيث يستمر التصوير دون توقف وفقًا للخطة الزمنية الموضوعة للشركة المنتجة، للحاق بمسلسلات رمضان 2024، فيما أظهر البرومو الأول للعمل حالة من التشويق كان بطلاها عصام عمر وأحمد داش.

ويشهد شهر رمضان يشهد منافسة قوية بين عدد كبير من المسلسلات، التي يشارك في بطولتها كبار نجوم الفن في مصر والعالم العربي، وبينها إمبراطورية ميم، فراولة، مسار إجباري، حق عرب، الكبير أوي 8، صيد العقارب، بابا جه، عتبات البهجة، المعلم، الحشاشين، سر إلهي. 

ومن المقرر أن يعرض مسلسل "مسار إجباري" على عدد من القنوات الفضائية وهي ON وcbc وdmc، وwatch it.

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