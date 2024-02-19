الإثنين 19 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل حق عرب لـ أحمد العوضي

حق عرب
حق عرب

بعد الإعلان عن البرومو التشويقي والدعائي لمسلسل حق عرب للفنان أحمد العوضي المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، ارتفع البحث على محركات جوجل عن المسلسل مما أدى إلى تصدره التريند خلال الأيام الماضية، ونتيجة لذلك ينشر موقع الدستور أبطال وقصة حق عرب لـ"أحمد العوضي".

قصة مسلسل حق عرب 

تدور أحداث حق عرب للفنان أحمد العوضي المقرر عرضه في رمضان 2024 في إطار "اجتماعي شعبي" داخل منطقة الجمالية حول "كبير المنطقة" ويُدعى "عرب"، وهو رجل في السبعينيات من عمره يهابه الجميع، ولديه أخ يُدعى "عطوة" يطيع أخاه الأكبر دائمًا.

أبطال مسلسل حق عرب

ويشارك عدد كبير من الفنانين في مسلسل حق عرب المقرر عرضه في رمضان 2024 وهم: 

-أحمد العوضي 

- دينا فؤاد

- رياض الخولى

- وفاء عامر

- وليد فواز

- دنيا المصرى

- كارولين عزمى

- أحمد صيام

- سلوى عثمان

- وفاء مكى

- أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين

- تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى

"حق عرب": تفاصيل دور سلوى عثمان في المسلسل الرمضاني 2024

وظهر الفنان أحمد العوضي على بوستر حق عرب، بشكل مختلف مما جعل الجماهير متشوقين لمعرفة ومتابعة أحداث المسلسل الذي يضم مجموعة من المع النجوم خلال هذا الموسم، كما ظهر على البوسترات الدعائية المنفردة لمسلسل "حق عرب" كل من: أحمد العوضي، رياض الخولي، وليد فواز، إبراهيم السمان، أحمد عبدالله محمود، دينا فؤاد، كارولين عزمي، وفاء عامر، وعدد من أبطال المسلسل. 

جدير بالذكر، تواصل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقديم وجبات درامية على مدار العام، وتكثف من عملها خلال الموسم الرمضانى؛ لتقديم باقة من أجمل المسلسلات التي تناسب جميع الأعمار، وترضى كل الأذواق.

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