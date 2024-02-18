الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

"حق عرب": تفاصيل دور سلوى عثمان في المسلسل الرمضاني 2024

حق عرب
حق عرب

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن مسلسل "حق عرب" بطولة الفنان أحمد العوضي، ضمن السباق الرمضاني 2024.

وتشارك سلوى عثمان الفنان أحمد العوضي في بطولة «حق عرب»، المقرر طرحه في الموسم الرمضاني المقبل 2024.

مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي

تحظى سلوى عثمان بشعبية وجماهيرية كبيرة، حيث تجسد شخصية تدعى «ماجدة» وهى والدة أحمد العوضي، وتدعمه في التحديات التي يواجهها في حياته.

كانت آخر أعمال سلوى عثمان مشاركتها في الماراثون الرمضاني لعام 2023 من خلال مسلسل رمضان كريم الجزء 2، إلى جانب مشاركتها في مسلسل جعفر العمدة بطولة الفنان محمد رمضان.

وتدور أحداث مسلسل حق عرب داخل منطقة شعبية في إطار تشويقي أكشن رومانسي، إذ يقدم «العوضي»، شخصية جديدة عليه ويناقش العديد من القضايا بين العائلات والتي تنشأ بسببها عدة صراعات، ويقدم خلاله لازماته التي اعتاد أن يقدمها للجمهور.

ويشارك في بطولة العمل كل من: دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

يشارك في بطولة العمل: دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.ويشارك في بطولة العمل كل من: دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، وأحمد عبد والعمل من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة سينرجي.

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