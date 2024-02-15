مسلسلات رمضان 2024.. الموهبة الصغيرة لافينيا نادر ابنة أكرم حسني في "بابا جه"

يشهد موسم رمضان 2024 منافسة قوية بين الأعمال الدرامية الكوميدية ومنها مسلسل "بابا جه" بطولة الفنان أكرم حسني.

ويضم فريق عمل المسلسل، الموهبة الصغيرة "لاڤينيا نادر"، وتبلغ من العمر 11 عامًا، اكتشفها المخرج عادل أديب، لتشارك في بطولة مسلسل "نقل عام"، وكذا مسلسل "المداح" الجزء الثاني، كما شاركت في كل من: شلبي، شماريخ، حضرة العمدة، سرة الباتع، ومقسوم.

أبطال وأحداث "بابا جه"

وتدور أحداث المسلسل في إطارٍ كوميدي اجتماعي يُجسِّد فيه أكرم حسني، شخصية "هشام"، وهو رجل في الأربعينات من عمره، ويعمل مديرًا في أحد الفنادق، وتُجسِّد الفنانة نسرين أمين، دور زوجته، ويمُرَّا سويًا بمجموعة من المواقف التي تتطرق إلى العلاقة بين الآباء والأبناء وكيفية مواجهة الأزمات.

ومن خلال هذه الأزمات يهتم المسلسل بتسليط الضوء على تربية الأولاد تربية سوية، وذلك في إطار كوميديا هادف، والعمل مكون من 15 حلقة فقط.

مسلسل "بابا جه" من بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمد أوتاكا، ياسر الطوبجى، الطفلة لافينا نادر، الطفل سليم محمود، الطفلة حور أحمد وعدد آخر من الفنانين، أما ضيوف الشرف فمنهم كريم فهمي، محمود البزاوي، وهو من تأليف وائل حمدي، وإخراج خالد مرعي.