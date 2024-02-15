الخميس 15 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. رواد السوشيال ميديا يتفاعلون مع برومو "بابا جه"

بوستر مسلسل بابا
بوستر مسلسل بابا جه

بعد أيام من عرض البوستر التشويقي وبرومو المسلسل الكوميدي "بابا جه" بطولة الفنان أكرم حسني، والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني 2024، انهالت ردود أفعال المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي إعجابًا بالبوستر والبرومو متوقعين النجاح الكبير للمسلسل.

وأثار البوستر التشويقي إعجاب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ ظهر فيه أكرم حسني، وهو يحمل طفلة وتغلب على ملامحهما الكوميديا والعلاقات المتشابكة في الوقت نفسه وهي الطفلة "لافينا نادر".

وعرضت منصة "Watch it" منشورًا لأحد مشاهد مسلسل "بابا جه" وكتبت عليه: "واضح إن كل الناس مستنية بابا جه" مُعلقة انتظروا النجم أكرم حسني في مسلسل "بابا جه".

وأشاد المتابعون ببرومو "بابا جه" عقب الإعلان عنه، وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي يُجسِّد فيه حسني، شخصية "هشام"، وهو رجل في الأربعينات من عمره، ويعمل مديرًا في أحد الفنادق، وتُجسِّد الفنانة نسرين أمين، دور زوجته، ويمُرَّا سويًا بمجموعة من المواقف التي تتطرق إلى العلاقة بين الآباء والأبناء وكيفية مواجهة الأزمات. 

ومن خلال هذه الأزمات يهتم المسلسل بتسليط الضوء علي تربية الأولاد تربية سوية، وذلك في إطار كوميديا هادف، والعمل مكون من 15 حلقة فقط.

أبطل مسلسل "بابا جه"

مسلسل "بابا جه" من بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمد أوتاكا، ياسر الطوبجى، الطفلة لافينا نادر، الطفل سليم محمود، الطفلة حور أحمد وعدد آخر من الفنانين، أما ضيوف الشرف فمنهم كريم فهمي، محمود البزاوي، وهو من تأليف وائل حمدي، وإخراج خالد مرعي.

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