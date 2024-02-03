مسلسلات رمضان 2024| "الدستور" تكشف كواليس تصوير "المعلم" لـ مصطفى شعبان

يواصل النجم مصطفى شعبان، تصوير أحداث مسلسله الجديد "المعلم" بقيادة المخرج مرقس عادل، فى أول تعاون بينهما، ومشاركة نخبة كبيرة من النجوم والفنانين تمهيدا لعرضه مع بداية الماراثون الرمضانى المقبل 2024، على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

“الدستور” تحصل على صور كواليس مسلسل المعلم للنجم مصطفى شعبان

وحصلت "الدستور"، على صور جديدة من كواليس تصوير أحداث مسلسل المعلم، من الديكور الأساسي الذي يتم خلاله تصوير عدد كبير من المشاهد.

ويتم تصوير أحداث مسلسل المعلم، داخل ديكور ستديو الأهرام، وبعض المشاهد تم تصويرها على كوبري قصر النيل، وداخل حي الزمالك، وأحد الديكورات الرئيسية بمدينة الإنتاج الإعلامي، بالإضافة إلى أحد أسواق السمك الكبرى فى مدينة السويس الذي بدأ فيه التصوير منذ أسبوعين.

دراما رمضان 2024 تفاصيل مسلسل المعلم

وفى سياق متصل، يقوم المخرج مرقس عادل، بتكثيف ساعات التصوير للانتهاء من التصوير كاملا مع الاسبوع الاول من الشهر الكريم، وفقا للخطة التى وضعها المخرج بعد معاينة أماكن التصوير وإبرام التعاقدات مع الفنانين المشاركين، فى الوقت الذي يسعى فيه المؤلف والسيناريست محمد الشواف بالانتهاء من كتبة الحلقات كاملة إذ لم يتبقى له سوى 10 % فقط من إجمالى الحلقات.

أحداث مسلسل المعلم

تدور أحداث مسلسل المعلم في إطار شعبي اجتماعى، ويجسد مصطفى شعبان دور تاجر سمك، يمر بالعديد من الازمات ومن ثم تتوالى الأحداث، ويدخل فى صراعات متعددة مع تجار السمك وأبرزهم النجم سيد رجب، ومن ثم تتوالى الاحداث، بالإضافة إلى أن العمل يحتوى على جانب رومانسي إذ يتزوج مصطفى شعبان من النجمة سهر الصايغ.

صناع وأبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم، ينتمي إلى نوعية الأعمال الاجتماعية الشعبية، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان 2024، ويتكون من 30 حلقة، ويشارك فى بطولته أمام النجم مصطفى شعبان، نخبة كبيرة من الفنانين منهم منذر رياحنة، سيد رجب، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، سلوى خطاب، انتصار، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله محمود، طارق النهرى، محمد العمروسي، والعمل من تأليف محمد الشواف، وإنتاج شركة سينرچي، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج مرقس عادل.

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