السبت 03 فبراير 2024
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فن

مواعيد عرض الحلقة 6 لمسلسل بين السطور على قنوات ON

مسلسل بين السطور
مسلسل بين السطور

عقب نجاح المسلسل يرغب عدد كبير من المواطنين في معرفة مواعيد عرض الحلقة 6 لمسلسل بين السطور على قنوات ON  للنجمة صبا مبارك، والنجم أحمد فهمي، والنجم محمد علاء، حيث  حصد نسب مشاهدة عالية ونجاح جماهيري كبير خلال أول 5 حلقات تم عرضهم، حيث يقدم المسلسل وجبة درامية اجتماعية مختلفة مليئة بالإثارة والتشويق.

مواعيد عرض الحلقة 6 لمسلسل بين السطور على قنوات ON

جاءت مواعيد عرض الحلقة 6 لمسلسل بين السطور، مساء اليوم السبت، في تمام الساعة الثامنة مساء عبر شاشة قناة ON ويعاد للمرة الأولى في تمام الساعة الثانية عشر مساء، وللمرة الثانية الساعة الخامسة صباحا.

كما يعرض مسلسل بين السطور، عبر شاشة قناة ON Drama الساعة الحادية عشر مساء ويعاد للمرة الأولى الساعة الخامسة فجرا وللمرة الثانية في تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم التالي.

تدور أحداث مسلسل بين السطور د، فى إطار اجتماعي تشويقي، حول هند سالم (صبا مبارك)، الإعلامية الشهيرة، التي تنقلب حياتها رأسًا على عقب بعد تورطها في قضية كبيرة تكشف الكثير عن ماضيها، والذي يحمل قصة حب قديمة، مع الفنان محمد علاء، بعد زواجها خلال الأحداث من حاتم ويجسده أحمد فهمي.

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تفاصيل الحلقة 6 لمسلسل بين السطور 

ويبحث عدد كبير من مستخدمي محركات البحث وعشاق الدراما العربية، عن مواعيد وتفاصيل الحلقة 6 من مسلسل "بين السطور"، التى ستشهد العديد من التطورات وتصاعد الأحداث المثيرة، خاصة بعد بعودة الإعلامية "هند سالم" وتجسدها النجمة صبا مبارك، لغرفتها بالفندق الذى تقيم به، لتتفاجأ بـ "جمال" حبيبها السابق ويجسده النجم محمد علاء، يتبعها إلى الغرفة، محاولًا التحدث معها لاستعادة ما كان بينهما فى الماضى، فى اللحظة التى يصل فيها زوجها حاتم عز الدين، ويجسده النجم أحمد فهمي، إلى الفندق.

وفى سياق متصل ينتظر الجمهور عرض الحلقة السادسة، ويتساءل كيف تنجو "هند" من هذه الورطة؟ 

كما تتصاعد الأحداث، بعد شك ناردين فرج فى زوجها جمال أو جيمى أندرسون (محمد علاء)، أن هناك علاقة قديمة مع هند سالم صبا مبارك، عندما شاهدته يجلس معها فى السيارة وتراجعت حتى لا يراها زوجها أو هند.

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أبطال مسلسل بين السطور

مسلسل بين السطور ينتمى إلى نوعية الدراما الإجتماعية المليئة بالتشويق، ويتكون من 30 حلقة، وهو مأخوذ من فورمات كورى، وهو معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج، ويشارك فى بطولته مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين فى مقدمتهم أحمد فهمي، صبا مبارك، محمد علاء، وليد فواز، باسل الزارو، سلمى أبو ضيف، دنيا المصري، ناردين فرج، على الطيب.

 

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