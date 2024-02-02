كيف تفاعلت جماهير السوشيال ميديا ووسائل الإعلام العربية مع مسلسل حالة خاصة؟

حقق مسلسل “حالة خاصة” الذي يعرض على منصة “واتش إت” هدفه المنشود وانتشر بين أطياف المجتمع المصري، معرفا الجميع بقدرات حالة من ذوي الاحتياجات، وما يتمتع به من ذكاء فاق الحدود، واستحق إشادة النقاد والمشاهدين على ما قدمه صناع وأبطال المسلسل.

منذ الحلقة الأولى حتى الوصول إلى العاشرة والأخيرة، لم تتوقف الإشادات بالمسلسل الذي يتاول قصة الشاب “نديم”، وهو شاب مصاب بالتوحد ويتقدّم للعمل في مكتب محاماة تديره سيدة تدعى "أماني" "غادة عادل" التي توصف بأنها أكبر محامية في مصر، لكنها تقفل أمامه الأبواب في البداية.

إلا أن "نديم أبوسريع" أخبرها بأنه حصل على تقدير جعله الأول على دفعته، ولم يُعيَّن في الجامعة لوصفه بأنه شخص "غير عادي"، وأمام إصرارها على رفض توظيفه استطاع نديم حلُّ لغزَ إحدى القضايا بعد فشل المحامين العاملين معها في ذلك، لتدرك ذكاءه الحاد وتقبل بمنحه الوظيفة.

ويعتبر المسلسل واحدًا من المسلسلات التي انتشرت في الوطن العربي في الفترة الأخيرة والتي لا تتجاوز عدد حلقاتها الـ10 أو الـ15 حلقة، الأمر الذي يجعل الأحداث مكثفة بشكل أكبر.

"هاشتاج" "حالة خاصة" دشنه مغردون على منصة “إكس” عبروا من خلاله على أبرز ما نال إعجابهم في المسلسل، سواء الحوار أو الموسيقى أو أبطال العمل الدرامي.

ياسمين إحدى المغردات عبر هاشتاج “حالة خاصة” قالت: "المسلسل جمع كل الحلو، لأنه يناقش مرض التوحد والممثلين أدوا أداءً رائعًا وأشادت بالموسيقى بقيادة الموسيقار هاني شنودة وعلى حسب وصفها جاء كل شيء "بيرفكت".

إشادة خاصة بحلقتي المسلسل التاسعة والعاشرة عبر عنها “طارق” واصفًا أحداثها بالمشاهد الرائعة، والأغاني المؤثرة التي تمس القلب، ووصف الحوار الذي جاء في الحلقتين أنه كان راقيًا لأبعد الحدود، مؤكدا أن المسلسل نجح في إظهار روعة أداء ممثلين لم تكن قد ظهرت في مسلسلات سابقة.

الفنانة غادل عادل بطلة العمل كان لها نصيب من الإشادة، إذ قالت منى إحدى المتابعات، إنها استطاعت بتعبير وجهها أن تجعلها وغيرها من المشاهدين يعيشون مع الشخصية، مشيرة إلى ملامحها الطبيعية البعيدة عن عمليات التجميل التي مكنتها من الوصول إلى هذه البراعة في الأداء.

أحد المتابعين قال إن من إيجابيات مسلسل حالة خاصة أنه لم يظهر الممثلين وهم يدخنون السجائر كما اعتدنا في الكثير من المسلسلات، موضحًا أن هذا الأمر في حد ذاته أمر يدعو إلى الاحترام.

مغرد آخر عبر هاشتاج “حالة خاصة” ويدعى “د. عبدالرحمن”، أشاد بخلو المسلسل من الحشو والمط في أحداث العمل، مشيد بأداء الفنان طه دسوقي الذي أدى دورا مركبا حسب وصفه.

إشادة واسعة من وسائل الإعلام العربية

أما عن وسائل الإعلام العربية، فقد أشاد موقع "سيدتي" السعودي، بالعمل الذي قال إن المسلسل احتل الترند منذ الحلقة الأولى.

موقع “دوت الخليج” قال إن عرض حقيبة على شكل خريطة "فلسطين" لفتة رائعة من صناعه.

جريدة "الشرق الأوسط"، أكدت أن مسلسل "حالة خاصة" استطاع أن يتناول حالات التوحّد وكيفية دمْجها في المجتمع، مشددة على أنه نجح في إثارة الانتباه وتصدَّر البحث في "جوجل" مثيرًا تلك القضية.

وأكدت مقالة تناولت الحديث عن المسلسل أنه على أثر مشاهدته تساءل عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عن القصة، وأعراض التوحّد، وما إذا كان ذكاء البطل حقيقيًا في المسلسل؟

وعرض الموقع رأي الناقد محمود مطر الذي قال إنّ المسلسل جاء ضمن اتجاه المنصّات الرقمية لتقديم أعمال مميّزة ومختلفة في قصتها عن المُقدَّم عادةً عبر التليفزيون وأنه يقدم جيلًا من الشباب الفنانين بجرأة، الأمر الذي حقّقته بعض المنصّات، فنجحت في جذب الجمهور وفئات جديدة من المشاهدين، ربما لم يهتمّوا بمتابعة الدراما العربية عبر الشاشة.

مسلسل "حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وهو مكون من 10 حلقات، ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم أربعاء، والمسلسل من بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبوالروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السبع، لينا إيهاب، نبيل على ماهر، وكذلك الطفل أدم وهدان، أدهم النحاس وهو من تأليف مهاب طارق وإخراج عبدالعزيز النجار وإنتاج طارق الجنايني.