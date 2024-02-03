السبت 03 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024| محمود حافظ يكشف لـ"الدستور" تفاصيل مشاركته في "إمبراطورية ميم" أمام النبوي

محمود حافظ
محمود حافظ

أكد النجم محمود حافظ، أنه بدأ تصوير مشاهده فى أحداث مسلسل "إمبراطورية ميم" الذي يشارك فى بطولته أمام النجم خالد النبوي، ومن المقرر عرضه خلال الماراثون الدرامي الرمضانى المقبل 2024، على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

محمود حافظ يكشف لـ "الدستور" تفاصيل مشاركته فى "إمبراطورية ميم" أمام خالد النبوي

وأضاف "حافظ" فى تصريحات خاصة لـ "الدستور" أنه وافق على المشاركة فى بطولة المسلسل، لثقل العمل والحبكة الدرامية التى كتبها المؤلف والسيناريست محمد سليمان عبد المالك، كما أن العمل مأخوذ عن نص الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، وهو عاشق لهذه النوعية من الأعمال الدرامية، معربا عن سعادته البالغة بالتعاون مع المخرج محمد سلامة والنجم خالد النبوي.

"إمبراطورية ميم" عمل شيق يناقش العديد من القضايا الأسرية 

 وأشار "حافظ" إلى أنه يجسد خلال أحداث المسلسل شخصية محورية، ومختلفة تماما عن كل ما قدمه من قبل، كما أنه يظهر بلوك مميز سيكون بمثابة مفاجأة للجمهور على حد قوله، وان المسلسل شيق بمعنى الكلمة، ويناقش الكثير من القضايا الاجتماعية والإنسانية التى تخص الأسرة، رافضا الإفصاح عن أي تفاصيل أخرى فى الوقت الحالي احتراما للعقد المُبرم مع الجهة المنتجة.

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم

تدور أحداث مسلسل إمبراطورية ميم، فى إطار إجتماعي ويحتوى على 30 حلقة، حول أب يتحمل مسئولية تربية أبنائه الستة بعد وفاة زوجته بجانب عمله في وزارة التربية والتعليم، ومع نمو الأولاد تزداد مشاكلهم، وتزداد معها أعباء والدهم في التربية، خاصةً مع وصول أغلبهم لسن المراهقة، فتتوتر العلاقة بينه وبينهم، ويناقش صناع وأبطال العمل، العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية المهمة التي تسهم فى النهوض بالمجتمع والأسرة المصرية، وعلاقة الآباء بالأبناء، وإعادة تشكيل الوعي والارتقاء بالوجدان والذوق العام.

صناع وأبطال مسلسل إمبراطورية ميم 

مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن نص الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وبطولة خالد النبوي، حلا شيحة، محمود حافظ، ليلى عز العرب، نور النبوي، نشوى مصطفى، هاجر السراج، إلهام صفي الدين، منى زاهر، آدم وهدان وغيرهم من الفنانين بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف والمسلسل من إنتاج شركة أروما لمالكها المنتج تامر مرتضى، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج محمد سلامة.

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