الثلاثاء 20 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

عرض الموسم الثالث من يحيى وكنوز على dmc والحياة فى رمضان

يحيى وكنوز
يحيى وكنوز

كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن البوستر الدعائي والتشويقي لمسلسل الأنيميشن “يحيى وكنوز” والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024. 

وروجت الشركة للموسم الثالث لمسلسل “يحيى وكنوز” الذي يعرض للعام الثالث على التوالي خلال شهر رمضان، حيث حقق مسلسل يحيى وكنوز نجاحا كبيرا في موسميه الأول والثاني، ولاقي رواجا بين الجمهورين المصري والعربي. 

موعد عرض الموسم الثالث لمسلسل يحيى وكنوز 

يعرض مسلسل يحيى وكنوز في شهر رمضان المقبل 2024 عبر شاشة قنوات DMC والحياة بشكل حصري، وذلك بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it. 

تفاصيل الموسم الثاني لمسلسل يحيى وكنوز 

وكشف البرومو الدعائي لمسلسل يحيى وكنوز عن تفاصيل الموسم الثالث من العمل. 

وتدور أحداث الجزء الثالث من مسلسل يحيى وكنوز حول مغامرات يحيى وكنوز في أرض الحكايات، حيث يكشف الموسم الثالث عن تأثير التكنولوجيا ودورها المؤثر في مختلف المجالات. 

الموسم الثاني من يحيى وكنوز 

وكان الموسم الثاني من "يحيى وكنوز" قد دارت أحداثه في إطار من التشويق من خلال مغامرات يحيى وكنوز والأستاذ عصام وسينو، مع ظهور عدد من الشخصيات الدرامية الجديدة في هذا الموسم أبرزهم شخصية الدكتور عجيب، والذي يجسد دوره الممثل محمد ثروت، وهي شخصية مؤثرة في الأحداث الدرامية تحاول خداع يحيى ورفاقه في بداية الأحداث وتستمر المطاردات بينه وبين يحيى فى العالم الحديث والقديم طول الحلقات.

الجزء الثانى من العمل شارك فى بطولته الطفل إياد يحيى فى دور يحيى، وبثينة هانى فى دور كنوز، وعصام السقا فى دور أستاذ عصام، والفنان علاء مرسى فى دور سينو، ويجسد الفنان محمد ثروت الدكتور عجيب، والفنان القدير سامى مغاورى فى دور عم حسنى والإشراف على المحتوى الدرامي للكاتبة الصحفية والناقدة علا الشافعي رئيس تحرير اليوم السابع.

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