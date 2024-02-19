رمضان 2024.. طرح البوستر الدعائي لمسلسل الرسوم المتحركة "يحيى وكنوز 3"

كشفت منصة WATCH IT الرقمية عن عرض الجزء الثالث من مسلسل الرسوم المتحركة “ مغامرات يحيى وكنوز” خلال موسم رمضان 2024.

وطرحت منصة WATCH IT الرقمية البوستر الدعائي الرسمي لمسلسل الكارتون “مغامرات يحيى وكنوز 3” والذي تستكمل أحداثه سرد حكايات تاريخ الفراعنة ويحمل الجزء الثالث شعار “أرض الحكايات” وظهر أبطال المسلسل على البوستر وحولهم المعالم الأثرية المصرية القديمة.

وعرض الجزء الثاني من مسلسل الرسوم المتحركة “يحيى وكنوز” في شهر رمضان الماضي واستعرض المسلسل الحضارة المصرية القديمة بمعالجة عصرية، وأحداثه مليئة بالمفاجآت، دارت حول “يحيى” وأصدقاءه الذين يخوضون رحلات لاستكشاف كنوز مصر من الآثار والمدن الساحلية، وإبراز العراقة المصرية والحضارة الفرعونية.

المسلسل موجه للأطفال، وشارك في بطولة الجزء الثاني والذي عرض الموسم الرمضاني الماضي كل من النجوم “عصام السقا، خالد سليم، أحمد العوضي، أحمد صلاح حسني، إسلام جمال، ومحمد ثروت”، وعدد من النجوم وضيوف الشرف، والعمل من تأليف محمد عدلي، ومن إخراج محمد عيد.

ويأتي المسلسل ضمن خطة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للاهتمام بالأطفال من خلال وجبة دسمة من عدة مسلسلات تعرض خلال شهر رمضان من كل عام.

تضم قائمة مسلسلات رمضان 2024 أكثر من 40 مسلسلًا جديدًا، وبدأ التحضير لمعظمها مبكرًا، ومن بينها مسلسلات تستمر طوال الشهر لمدة 30 يومًا، فيما يقتصر بعضها على المسلسلات القصيرة التي تكتفي بـ15 يومًا فقط من الشهر المبارك، ومن أبرز أبطال تلك العمال الفنانون: أحمد مكي وكريم عبدالعزيز ومحمد إمام وأكرم حسني ومي عمر وأحمد زاهر وغيرهم.