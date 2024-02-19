الإثنين 19 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

رمضان 2024.. طرح البوستر الدعائي لمسلسل الرسوم المتحركة "يحيى وكنوز 3"

جريدة الدستور

كشفت منصة WATCH IT الرقمية عن عرض الجزء الثالث من مسلسل الرسوم المتحركة “ مغامرات يحيى وكنوز” خلال موسم رمضان 2024.

وطرحت منصة WATCH IT الرقمية البوستر الدعائي الرسمي لمسلسل الكارتون “مغامرات يحيى وكنوز 3” والذي تستكمل أحداثه سرد حكايات تاريخ الفراعنة ويحمل الجزء الثالث شعار “أرض الحكايات” وظهر أبطال المسلسل على البوستر وحولهم المعالم الأثرية المصرية القديمة.

وعرض الجزء الثاني من مسلسل الرسوم المتحركة “يحيى وكنوز” في شهر رمضان الماضي واستعرض المسلسل الحضارة المصرية القديمة بمعالجة عصرية، وأحداثه مليئة بالمفاجآت، دارت حول “يحيى” وأصدقاءه الذين يخوضون رحلات لاستكشاف كنوز مصر من الآثار والمدن الساحلية، وإبراز العراقة المصرية والحضارة الفرعونية.

المسلسل موجه للأطفال، وشارك في بطولة الجزء الثاني والذي عرض الموسم الرمضاني الماضي كل من النجوم “عصام السقا، خالد سليم، أحمد العوضي، أحمد صلاح حسني، إسلام جمال، ومحمد ثروت”، وعدد من النجوم وضيوف الشرف، والعمل من تأليف محمد عدلي، ومن إخراج محمد عيد.

ويأتي المسلسل ضمن خطة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للاهتمام بالأطفال من خلال وجبة دسمة من عدة مسلسلات تعرض خلال شهر رمضان من كل عام.

تضم قائمة مسلسلات رمضان 2024 أكثر من 40 مسلسلًا جديدًا، وبدأ التحضير لمعظمها مبكرًا، ومن بينها مسلسلات تستمر طوال الشهر لمدة 30 يومًا، فيما يقتصر بعضها على المسلسلات القصيرة التي تكتفي بـ15 يومًا فقط من الشهر المبارك، ومن أبرز أبطال تلك العمال الفنانون: أحمد مكي وكريم عبدالعزيز ومحمد إمام وأكرم حسني ومي عمر وأحمد زاهر وغيرهم.

منصة WATCH IT الرقمية watch it مسلسل الرسوم المتحركة “ مغامرات يحيى وكنوز” يحيي وكنوز مغامرات يحيى وكنوز موسم رمضان 2024

مواد متعلقة

غادة عبدالرازق: كواليس "صيد العقارب" دمها خفيف (فيديو)

أحمد زاهر عن مشاركته فى مسلسل "محارب": يارب توفيقك

دراما رمضان 2024| "WATCH IT" تطرح البوستر الرسمي لأبطال "لحظة غضب"

دراما رمضان 2024.. مخرج "بيت الرفاعى" يوشك على الانتهاء من التصوير

دراما رمضان 2024.. WATCH IT تطرح برومو جديد لمسلسل "سر إلهي" (فيديو)

موعد عرض مسلسل "بين السطور" الحلقات الجديدة بطولة صبا مبارك

دراما رمضان 2024.. 7 بوسترات دعائية منفردة لأبطال "صيد العقارب" (صور)

دراما رمضان 2024| أحمد ماهر فى بوستر منفرد لمسلسل "صيد العقارب"

الأكثر قراءة

عاجل.. 12.4 مليار دولار صادرات مصرية لأكبر 5 أسواق عالمية خلال 11 شهرًا

قائمة أسعار الفراخ والبانية والبيض والكتاكيت اليوم الاثنين 19-2-2024 فى بورصة الدواجن

النهاردة كام شعبان 2024.. أدعية النصف من شعبان 1445

عاجل.. منتجو الدواجن: لا يوجد احتكار للمنتج.. وزيادة الأعلاف تخفض الأسعار

عاجل.. "التنظيم والإدارة" يعلن عن وظائف شاغرة فى وزارة التعليم العالى

حماس: 3 شروط لن نتنازل عنهم لإطلاق سراح المحتجزين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

خطط للاعتراف بدولة فلسطينية.. والإدارة الأمريكية تأخذ القرار!

عبدالوهاب داود

وإننى أحب السودان وأهله.. وأحب الطيب صالح أيضًا

ماجد حبته

قمة إفريقية.. فلسطينية

بسنت حسن

محمدٌ النبى وعلىٌ الوصى

جلال حمام

مصر والبرازيل.. تشابه الظروف وتوحد الأهداف

أحمد عاطف

كيف يمكننا أن نقرأ وثائق أسرار حرب أكتوبر المُفرج عنها للمرة الأولى فى مصر؟

حسن كامل

ماذا فعل نجل وزير النقل الأسبق بالملاحة الوطنية؟

لواء. محسن الفحام

مصر والتجربة التركية- البرازيلية

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الحمير.. أسرار «كراهية اليهودية» فى إسرائيل

قرار مصرى بشأن العلاقات مع إسرائيل يُهدد مستقبل السلام فى المنطقة.. ومطالب مهمة للقاهرة لمنع الكارثة

انكماش مضاعف في الاقتصاد الإسرائيلي بسبب حرب غزة