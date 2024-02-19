الإثنين 19 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

غادة عبد الرازق: كواليس "صيد العقارب" دمها خفيف (فيديو)

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

كشفت غادة عبد الرازق عن أجواء تصوير مسلسلها التلفزيوني الجديد “صيد العقارب" التي تنافس به ضمن موسم دراما رمضان 2024.

ونشرت الصفحة الرسمية لقناة DMC الفضائية مقطع فيديو للفنانة غادة عبد الرازق من داخل لوكيشن تصوير مسلسل “صيد العقارب” وقالت إن كواليس مسلسل صيد العقارب مليئة بالضحك والهزار وليس بها نوع من الملل.

وأضافت غادة أنها تعرضت للحسد على مدار الشهر الماضي قائلة:“مابحبش حد يدخل اللوكيشن تكون عينه وحشه”، كما كشفت عن أكلتها المفضلة خلال التصوير وقالت: سمك ومشويات".

تدور أحداث مسلسل صيد العقارب في إطار اجتماعي عائلي، إذ تحاول الفنانة غادة عبدالرازق الخروج من شخصية الفنانة الريفية، وتبدأ تمردها على الأفكار التي تسلمها حقها، وتجعل أحد أقاربها يفرض سلطته عليها.

ويتطرق مسلسل صيد العقارب في إطار اجتماعي عائلي إلى الصراعات بين الأقارب والعائلات، وتجسد خلال الأحداث الفنانة غادة عبد الرازق دور ابنة الفنان القدير أحمد ماهر، التي تعيش صراعات مع الفنان رياض الخولي.

وتحاكي غادة عبد الرازق في الأحداث بشخصية فتاة تتمرد على العادات والتقاليد، كما أنها تقرر الانتقام لشقيقها الذي يقتله أحد الأفراد من عائلة "الغول" والذين تسببوا في أذية شقيقها، لتتحوّل شخصية "غادة" ضمن أحداث المسلسل وتحاول الانتقام بكل الطرق.

"صيد العقارب" تدور أحداثه في إطار اجتماعي من خلال 30 حلقة مليئة بالتشويق والصراع بين عائلتين كبيرتين، ويشارك في بطولة المسلسل أمام النجمة غادة عبدالرازق، نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم: رياض الخولي، أحمد ماهر، محمود عبدالمغني، محمد علاء، سيمون، عماد صفوت، مجدي بدر، سامية عاطف، أحمد ماجد، منال سلامة، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد، محمد علي رزق، عزوز عادل، مي القاضي، سيف الديربي، محمد صلاح، والمسلسل من تأليف باهر دويدار، والموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، وإنتاج فينومينا، منتج فني مصطفى الغزولي، برديوسر محمد سليمان، ومن إخراج أحمد حسن.

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