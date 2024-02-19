أحمد زاهر عن مشاركته فى مسلسل "محارب": يارب توفيقك

يشارك الفنان أحمد زاهر ضمن أبطال مسلسل “محارب” الذي يخوض بطولته حسن الرداد والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2024.

ونشر أحمد زاهر بوستر شخصيته في مسلسل “محارب” عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي “إنستجرام” وعلق على الصورة قائلًا:“يارب التوفيق من عندك يارب 🙏🏻 #مسلسل_محارب رمضان ٢٠٢٤ على كل قنوات المتحدة تأليف #محمد_سيد_بشير إخراج #شيرين_عادل”.

ويواصل أحمد زاهر تصوير أحداث دوره بالمسلسل، حيث أوشك على الانتهاء من تصوير مشاهده بالعمل الذي يجسد فيه دور محام يدخل في صراع مع حسن الرداد خلال الأحداث.

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد طرحت البرومو الرسمي لمسلسل "محارب" بطولة النجم حسن الرداد، والمقرر عرضه على شاشات المتحدة في رمضان المقبل، من إخراج شيرين عادل، تأليف محمد سيد بشير، واحتوى البرومو على صراعات وأكشن وقتل والدة حسن الرداد وصراع بين الرداد وأحمد زاهر.

قصة مسلسل محارب

تدور الأحداث في إطار شعبي اجتماعي حول حسن الذي يظهر في دور سواق ميكروباص، لكن تمر حياته بالعديد من الأزمات، كما أنه سيظهر من أصول صعيدية ويهرب من الثأر، كما يجسد أحمد زاهر شخصية محام، أيضًا يقدم تامر عبدالمنعم شخصية محام، ولكنه يتوفى في الحلقات الأولى من العمل.

مسلسل محارب عمل (اجتماعى تشويقى) مكون من 30 حلقة وتدور أحداثه حول شاب قادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتتغير حياته تمامًا بعد وفاة والده حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته.

“محارب” من بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى،، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبدالمنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.