دراما رمضان 2024.. WATCH IT تطرح برومو جديد لمسلسل "سر إلهي" (فيديو)

طرحت منصة WATCH IT الرقمية برومو جديد لمسلسل “سر إلهي” الذي تخوض بطولته النجمة روجينا والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2024.

وكشف البرومو الدعائي الجديد لمسلسل “سر إلهي” عن صراعات عديدة تجمع أبطال المسلسل المقرر عرضه خلال شهر رمضان عبر إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومنصة واتش ات الرقمية.

قصة مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي بطولة روجينا حيث تدور الأحداث حول سيدة وتدعي نصرة، والتي ستجسدها روجينا ضمن أحداث مسلسل "سر إلهي"، والتي تكون متزوجة من محمد ثروت الذي يشاركها بطولة العمل الفني "سر إلهي".

وتزوجت روجينا الفنان محمد ثروث في المسلسل وقام بسرقتها وسرق ميراث أشقائها من أمها، كما سيتزوج من صديقتها، لتضطر إلى الانتقال إلى القاهرة وتغادر محافظة المنصورة لتعمل في إحدى دور رعاية كبار السن وتتعرف فيها على سيدة عجوز ويتم اتهامها بالقتل.

أحداث مسلسل سر إلهي

وتشهد أحداث تطورات مسلسل سر إلهي بعد خروج نصرة من السجن التي تلعب دورها الفنانة روجينا من السجن بعد اتهامها في قتل سيدة عجوز، لتتحول حياتها، وتحصل على ثروة غير متوقعة لتبدأ عملية الانتقام منهم، المسلسل تدور أحداثه في الحارة الشعبية في إطار اجتماعي كوميدي وأحداث تشويقية وتطور في شخصيات جميع الأبطال المحركة لأحداث العمل الفني.

أبطال مسلسل سر إلهي

ويشهد المسلسل عدد من الأبطال ومنهم الفنانة روجينا، أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

ويستمر فريق العمل في تصوير مشاهد المسلسل والانتهاء منه قبل بداية الشهر الكريم وإجراء أعمال المونتاج تمهيدا لعرضه خلال النصف الأول من شهر رمضان المقبل 2024.