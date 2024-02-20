رمضان 2024.. تفاصيل مسلسلي الرسوم المتحركة "سر المسجد" و"يحيى وكنوز 3"

تعرض الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للجمهور وخاصة فئة الأطفال مسلسي رسوم متحركة الأول بعنوان "مغامرات يحيى وكنوز” والذي تعلقت به أذهان الأطفال على مدار العامين الماضيين بالإضافة إلى مسلسل ديني يحمل اسم “سر المسجد”، وذلك على إحدى قنواتها التابعة لها خلال موسم رمضان 2024.

تفاصيل مسلسل مغامرات يحيى وكنوز 3

وكشفت “المتحدة” عن الإعلان التشويقي لمسلسل الرسوم المتحركة “مغامرات يحيى وكنوز” الجزء الثالث والذي تفاعل الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي معه خاصة الأطفال والذين ارتبطت أذهانهم بالمسلسل على خلال موسمي رمضان الماضيين.

ومن المفترض عرض مسلسل “مغامرات يحيى وكنوز 3” عبر قناة DMC الفضائية وقناة الحياة العامة الفضائية على غرار الأجزاء السابقة من العمل بالإضافة إلى منصة واتش ات الرقمية خلال شهر رمضان المبارك.

وعرض الجزء الثاني من مسلسل الرسوم المتحركة “يحيى وكنوز” في شهر رمضان الماضي واستعرض المسلسل الحضارة المصرية القديمة بمعالجة عصرية، وأحداثه مليئة بالمفاجآت، دارت حول “يحيى” وأصدقاءه الذين يخوضون رحلات لاستكشاف كنوز مصر من الآثار والمدن الساحلية، وإبراز العراقة المصرية والحضارة الفرعونية.

تفاصيل مسلسل سر المسجد

وطرحت منصة watch it الإلكترونية البوسترات الدعائية لمسلسل الأنيميشن "سر المسجد"، المقرر عرضه فى الموسم الرمضانى المقبل 2024، كما كشفت عن أسماء الشخصيات التى ستتواجد خلال أحداث المسلسل، ومنها سيف، حبيبة، ياسين، الأب أمين، القرد ميمو، واللص الملثم وغيرها.

وتدور أحداث مسلسل سر المسجد حول التربية الدينية للأطفال وسر تعلقهم بالمسجد وتعاليم الدين السمحة كما يقدم حلا لعدد من المشكلات التي تواجه الأطفال في إطار ديني مثل التنمر والسرقة وغيرها من المشكلات.

ويأتي المسلسل ضمن خطة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للاهتمام بالأطفال من خلال وجبة دسمة من عدة مسلسلات تعرض خلال شهر رمضان من كل عام.