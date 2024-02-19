دراما رمضان 2024.. بوستر مجمع لأبطال مسلسل "المعلم" بطولة مصطفى شعبان

كشفت شركة سينرجي المنتجة لمسلسل “المعلم” والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن البوستر الرسمي لمسلسل “المعلم” الذي يخوض بطولته النجم مصطفى شعبان والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2024.

وجاء البوستر الدعائي مجمع لأبطال مسلسل “المعلم” وظهر فيه النجم مصطفى شعبان وهو جالسا على كرسي داخل شادرالسمك وحوله أبطال المسلسل وهم كل من النجم منذر رياحنه، وهاجر أحمد وسهر الصايغ وانتصار وأحمد بدير وسلوى خطاب ومنذر رياحنة، ومحمد الليثي، وأحمد فؤاد سيلم.

ويسجل المعلم التعاون الثانى على التوالي بين مصطفى شعبان وسهر الصايغ في الدراما التليفزيونية بعدما قدما سوياً مسلسل "بابا المجال" الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى 2023، وشارك في بطولته نسرين أمين، سهر الصايغ، باسم سمرة، سوسن بدر، جومانا مراد، رياض الخولى، محمود حافظ، سما إبراهيم، فرح يوسف، محمد نجاتى، عارفة عبد الرسول، محمد رضوان، وإخراج أحمد خالد موسى.

وتدور قصه مسلسل المعلم حول مصطفي شعبان والذي يظهر خلال أحداث المسلسل بشخصية تاجر سمك في أحد الأسواق، ويدخل خلال الأحداث في صراعات كثيرة مع كبار التجار، يقع والد النجم مصطفي شعبان في أزمة مالية بسبب سرقة أمواله من المنافسين له، ما يتسببون له في الكثير من الخسائر، وهو الأمر الذي يدفع مصطفى شعبان بطل العمل للانتقام لوالده الذي دخل السجنفي رحلة صعوده ويتفانى في التحقيق بحثًا عن الخائن الذى تسبب في انهيار تجارة والده وسجنه وسرقة أمواله ولأن الجميع في دائرة الشك، تتسع دائرة الانتقام الذى تنطبق عليه مقولة كن حريصًا وأنت تصارع الوحوش حتى لا تصبح واحدا منهم.

"المعلم" بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسى، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثى، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو الدرديري ومحمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.