مسلسلات رمضان 2024 |watch it تكشف عن بوسترات مسلسل الأنيميشن "سر المسجد"

طرحت منصة watch it الإلكترونية البوسترات الدعائية لمسلسل الأنيميشن "سر المسجد"، المقرر عرضه فى الموسم الرمضانى المقبل 2024، كما كشفت عن أسماء الشخصيات التى ستتواجد خلال أحداث المسلسل، ومنها سيف، حبيبة، ياسين، الأب أمين، القرد ميمو، واللص الملثم وغيرها.

مسلسل سر المسجد

والمسلسل يعد من الأعمال الفنية التي حرصت الشركة المتحدة على إنتاجها لمخاطبة عقول الأطفال.

مسلسل سر المسجد

مسلسل سر المسجد

وتدور أحداث مسلسل سر المسجد حول التربية الدينية للأطفال وسر تعلقهم بالمسجد وتعاليم الدين السمحة كما يقدم حلا لعدد من المشكلات التي تواجه الأطفال في إطار ديني مثل التنمر والسرقة وغيرها من المشكلات.

مسلسل سر المسجد

مسلسل سر المسجد

ومسلسل الأطفال “سر المسجد” يعد من الأعمال الحصرية للشركة المتحدة ومن المقرر عرضه بشكل حصري على منصة watch it بالإضافة الى إحدى قنوات الشركة المتحدة في رمضان 2024.

مسلسل سر المسجد

مسلسل سر المسجد

مسلسل سر المسجد

مسلسل سر المسجد

مسلسل سر المسجد

مسلسل سر المسجد

مسلسل سر المسجد

ومن المنتظر أن تطرح الشركة خلال أيام البرومو الدعائي للعمل.



وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد طرحت البرومو الدعائي للموسم الثالث من مسلسل الأطفال “يحيى وكنوز” والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل ضمن مسلسلات رمضان 2024.

وكشف البرومو الدعائي لمسلسل الأطفال “يحيى وكنوز ” عن تفاصيل مهمة من الموسم الثالث للعمل والذي ينطلق عرض أولى حلقاته أول ايام شهر رمضان على شاشات قنوات الشركة المتحدة بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it.



وعلقت قناة dmc على برومو مسلسل يحيى وكنوز الذي يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2023: “انتظروا مغامرات يحيى وكنوز في رمضان شهر الفرحة على شاشات المتحدة، دراما المتحدة”.

وتدور أحداث الجزء الثالث من مسلسل يحيى وكنوز حول مغامرات يحيى وكنوز في أرض الحكايات، حيث يكشف الموسم الثالث عن تأثير التكنولوجيا ودورها المؤثر في مختلف المجالات.