محمد يوسف يكشف تفاصيل شخصيته فى "الحشاشين" للنجم كريم عبدالعزيز

نشر الفنان محمد يوسف بوستر شخصيته في مسلسل "الحشاشين"، الذي يعرض ضمن دراما رمضان 2024، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

شخصية محمد يوسف فى "الحشاشين"

يجسد يوسف شخصية الملك "صهبان"، وهو شخصية تاريخية من وحي الخيال لكنها تمر بالعديد من الأزمات وتؤثر على المملكة وعلى أحداث المسلسل.

مسلسل "الحشاشين"

"الحشاشين" من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 المقبل، من بطولة النجم كريم عبدالعزيز، سيناريو وحوار عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي، يشارك في بطولته: فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، ميرنا نورالدين، إسلام جمال، نيقولا معوض، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، وعدد كبير من النجوم الشباب.

ويستعد محمد يوسف لعرض مسلسله الجديد "وش الريح" للفنانة هند صبري، والفنان إياد نصار، وعلى الطيب، وهدى المفتي، وجومانة مراد، وإخراج أحمد خالد موسى، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، ويقدم خلال المسلسل شخصية رجل يتعرض نجله للاختطاف وزوجته تنتحر، وتقوم بدور زوجته الفنانة «بتول حداد»، وخلال الأحداث يدخل في صراع كبير مع مذيع مشهور، ويقدم الدور الفنان "أشرف زكي"، كما عرض له في الفترة الماضية مسلسل «على باب العمارة»، وهو من بطولة حاتم صلاح، وإخراج خيري سالم، ويُعرض الشهر المقبل على منصة "watch it" ويُقدم خلال أحداث المسلسل شخصية "مغاوري"، زوج أخت البطل حاتم صلاح الذي يطمع في ميراث زوجته وشقيقها.

أما آخر أعماله الرمضانية فقدم في رمضان الماضي مسلسل "حرب"، الذي عرض في الموسم الرمضاني 2023، بطولة كل من أحمد السقا، محمد فراج، أحمد سعيد عبدالغني، سارة الشامي، إنجي المقدم، إيناس كامل، ومن إخراج أحمد نادر جلال.

https://www.instagram.com/p/C3f1pTFrxRn/?hl=ar