الثلاثاء 20 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024 |ميرفت أمين استاذة جامعية في مسلسل مليحة

ميرفت أمين في مسلسل
ميرفت أمين في مسلسل مليحة

تواصل الفنانة ميرفت أمين تصوير أحداث دورها ضمن المسلسل الدرامي الجديد “مليحة” والمقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024. 

تفاصيل دور ميرفت أمين في مليحة 

وتجسد ميرفت أمين ضمن أحداث مسلسل مليحة دور استاذة جامعية في مادة التاريخ تقوم بتدريس للأجيال مختلفة وتلعب ميرفت أمين دور والدة كلا من دياب وأمير المصري خلال أحداث مسلسل مليحة

ويواصل المخرج عمرو عرفة تصوير حلقات العمل على قدم وساق للانتهاء منه في المدة الزمنية التي حددتها الشركة المنتجة حيث بدأ في مونتاج الحلقات الأولى بالتزامن مع تصوير العمل. 

وكشفت الشركة المنتجة لمسلسل مليحة عن البوستر الدعائي والتشويقي لمسلسل مليحة كما نشرت عدد من الصور من كواليس مسلسل مليحة المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل 2024. 

ويعد مسلسل مليحة من الأعمال الرمضانية المنتظرة في شهر رمضان المقبل تناوله القضية الفلسطينية. 

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عدد حلقات مسلسل مليحة 

و يواصل أبطال عمل مسلسل مليحة المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، تصويره على قدم وساق تحت قيادة المخرج عمرو عرفة، وينتمي هذا المسلسل إلى فئة الـ 15 حلقة.

أحداث مسلسل مليحة

وتدور أحداث مسلسل مليحة حول قضية فتاة فلسطينية تدعى مليحة والتي تجسدها الفنانة الفلسطينية سيرين خاس، فكانت تعيش في ليبيا بعد أن تركت فلسطين مع جديها بعد احداث الانتفاضة عام 2000، وذلك بسبب تدمير الاحتلال لمنزلهم، تتعرف مليحة على الضابط الشاب أدهم على الحدود المصرية اليبية، وهم يحاولون الرجوع إلى قطاع غزة ولكنهم يفقدون اوراقهم الثبوتية بعد وفاة والدها.

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وتعتبر سيرين خاس ممثلة فلسطينية ولدت في 22 أكتوبر 1996 في غزة نشأت في القاهرة وعمان، ظهرت في فيلم عَلَم للمخرج فراس خوري، والذي حصل على جائزة الجمهور وجائزة الهرم في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 42، ومن أبرز أعمالها بريد الياسمين 2020 والحرم 2022.

وطرحت شركة +ds البوستر التشويقي الأول لمسلسل مليحة، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتصدر البوستر طفلة فلسطينية تنظر إلى الدمار والخراب حولها وفي يدها لعبتها، في إشارة إلى ما يحدث في غزة من دمار خلال الوقت الحالي.

أبطال مسلسل مليحة

يشارك في بطولة مسلسل مليحة نخبة من الفنانين وهم: "ميرفت أمين ودياب والفنانة الفلسطينية سيرين خاس وأشرف زكى وأمير المصري ومروة أنور وحنان سليمان ومسلسل مليحة من تأليف رشا الجزار، وإخراج عمرو عرفة".

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