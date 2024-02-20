الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

سياسى فلسطينى لـ"الدستور": توقيت مسلسل مليحة مهم للغاية.. ويوثق جرائم الاحتلال الإسرائيلى

مسلسل مليحة
مسلسل مليحة

علق السفير محمد عريقات، رئيس المجلس الأعلي للشباب الفلسطيني، على طرح الشركة المتحدة مسلسل "مليحة"، الذى يكشف معاناة التهجير واللاجئين الفلسطينيين بالخارج وإصرارهم على العودة مرة أخرى لأرض فلسطين.

وقال عريقات، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن صناعة هذه المسلسلات والأفلام مهمة جدًا بهذا الوقت، حيث إن القضية الفلسطينية تتعرض للإبادة من الكيان المحتل الإسرائيلي الغاشم.

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وتابع عريقات: "نشجع دائمًا بأن تكون هناك أعمال درامية مثل مسلسل مليحة تمثل وتوثق جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا الفلسطيني".

وأشار عريقات إلى أن مسلسل مليحة ليس المرة الأولي التي تصنع بها الدراما المصرية القصص، التي تدعم القضية الفلسطينية وتبرهن للعالم مدى وحشية جيش الاحتلال الغاشم.

اهتمام عربي واسع عقب طرح بوستر مسلسل مليحة

وحظى مسلسل "مليحة"، منذ طرح البوستر الرسمي له، باهتمام واسع النطاق في مصر وفلسطين وعدد من الدول العربية.

وعلقت وسائل الإعلام الفلسطينية على طرح المتحدة مسلسل "مليحة"، مؤكدة أنه جزء من الدور المصري في كشف انتهاكات وممارسات الاحتلال الوحشية بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

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وأشارت تقارير صحفية عربية إلى أنه فى ظل الوضع الحالى الصعب جراء الحرب فى قطاع غزة، والقصف المستمر الذى تسبب فى استشهاد وإصابة الآلاف، جاء قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى مصر بإنتاج مسلسل «مليحة»، الذى يتناول القضية الفلسطينية، ويعكس الصراع والمعاناة التى يواجهها الشعب الفلسطينى.

"مسلسل مليحة" يتصدر محركات البحث

وعقب الإعلان عن البرومو الدعائي لمسلسل مليحة للفنانة ميرفت أمين، تصدر البحث عن المسلسل على محركات "جوجل" خلال الأيام القليلة الماضية، مما أدى إلى تصدره الترند.

وينتظر عدد كبير من الجمهور مسلسل "مليحة" بلهفة شديدة، نظرًا لمناقشته قضية تهم كل الوطن العربي، ويعكس ما يحدث في قطاع غزة من الاحتلال الغاشم من خلال عمل فني.

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