الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

مجلس الأمن يصوّت اليوم على مشروع قرار لوقف الحرب فى غزة

مجلس الأمن الدولى
مجلس الأمن الدولى

يصوّت مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، على مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية، تقدمت به الجزائر باسم المجموعة العربية.

وكانت الجزائر قد وزعت المشروع مبدئيا في نهاية الشهر الماضي، لكن بعض الأعضاء الدائمين طالبوا بالتفاوض على القرار، فيما هددت الولايات المتحدة باستخدام حق النقض "الفيتو"، ووزعت مشروعا بديلا للتصويت عليه خلال الأيام القادمة.

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ويطالب المشروع الجزائري بوقف الحرب على غزة، والطلب من أطراف النزاع الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وحماية المدنيين والأعيان المدنية.

وينص المشروع الأمريكي على وقف نار مؤقت عندما تسمح الظروف، ويؤكد الحاجة الماسة إلى خطة لضمان حماية المدنيين وتجنب نزوحهم في حال وقوع هجوم عسكري كبير في رفح.

ولإقرار أي مقترح في مجلس الأمن يتعين حصوله على تأييد تسعة أصوات على الأقل وعدم استخدام حق النقض من قبل الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين.

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أشتية: العملية التعليمية فى قطاع غزة متوقفة جراء القصف الإسرائيلى

اليوم الـ137 للعدوان الإسرائيلى على غزة: ارتفاع أعداد الشهداء والجرحى واستمرار النزوح

يأتي هذا بالتزامن مع استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدوانها على قطاع غزة لليوم الـ137 على التوالي، وقامت بقصف مناطق عديدة في القطاع بالطيران الحربي والمدفعية والزوارق الحربية، مرتكبة مجازر عدة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات المواطنين، جلهم من النساء والأطفال.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" باستشهاد عدد كبير من المواطنين وإصابة آخرين في قصف صاروخي ومدفعي وإطلاق نار من مُسيّرات إسرائيلية على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء إلى أكثر من 29092، أغلبيتهم من النساء والأطفال، والجرحى إلى أكثر من 68883، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

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