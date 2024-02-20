الثلاثاء 20 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

اليوم الـ137 للعدوان الإسرائيلي علي غزة: ارتفاع أعداد الشهداء والجرحي واستمرار النزوح

غزة
غزة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم الـ137 من عدوانها على قطاع غزة، قصف مناطق عديدة في القطاع بالطيران الحربي والمدفعية والزوارق الحربية، مرتكبة مجازر عدة، مما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات المواطنين، جلهم من النساء والأطفال.

وأفاد وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، باستشهاد عدد كبير من المواطنين وإصابة آخرين في قصف صاروخي ومدفعي وإطلاق نار من مسيرات إسرائيلية على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

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كما توغلت آليات عسكرية إسرائيلية كبيرة في حي الزيتون انطلاقا من منطقة تل الهوى غرب المدينة، ومحمور صلاح الدين جنوبا، وتتمركز قرب تقاطع شارع 8 مع شارع صلاح الدين وسط قصف من الطائرات الحربية الإسرائيلية، وإطلاق قذائف مدفعية طالت عددا من منازل المواطنين، ما أدى إلى ارتقاء 15 شهيدا على الأقل والعشرات من الجرحى.

فيما أطلقت مسيرات إسرائيلية من نوع "كابتر" النار تجاه المواطنين الذين يتحركون بين الأزقة والشوارع الفرعية في الحي، وتسبب التوغل الإسرائيلي في حي الزيتون بنزوح آلاف المواطنين قسرا باتجاه المناطق الغربية من مدينة غزة، وتحديدا إلى مستشفى الشفاء ومحيط المستشفى في حي الرمال.

وشنت طائرات حربية إسرائيلية ومدفعية الاحتلال ودباباته غارات وأطلقت قذائف على عدد من الأحياء السكنية في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى ارتقاء 6 شهداء و15 جريحا.

الاحتلال يواصل عملياته العسكرية في مستشفي ناصر والأمل غرب غزة

وتواصل آلة الحرب الإسرائيلية عملياتها في مستشفي ناصر والأمل غرب المدينة وسط أوضاع مأساوية يعيشها الجرحى والمرضى والطاقم الطبي في مستشفى ناصر.

وفي رفح قصف الاحتلال بعدد من القذائف وسط المدينة وغربها، ما أوقع إصابات في صفوف النازحين.

وفي وسط قطاع غزة، قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية عدة منازل في مخيمات النصيرات، والبريج، والمغازي، وفي دير البلح، ما أدى إلى استشهاد 4 مواطنين، وإصابة نحو 10 آخرين، نُقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع.

وفي السياق ذاته، قصفت مدفعية الاحتلال منطقة الشعف شرق الشجاعية، فيما قصفت زوارق الاحتلال الحربية سواحل مدينة غزة.

في حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء إلى أكثر من 29092 أغلبيتهم من النساء والأطفال، والجرحى إلى أكثر من 68،883، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

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قطاع غزة الإحتلال الإسرائيلي حي الزيتون تل الهوى خان يونس قوات الاحتلال الإسرائيلي

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