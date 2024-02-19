رئيس الوزراء الفلسطينى يدعو ألمانيا لتبنى موقفا يدعم الوقف الفورى لإطلاق النار

بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، مساء الأحد، مع وزير الدولة الألماني للتعاون الدولي، عضو البرلمان نيلز أنين، ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما الأحد، على هامش مشاركة رئيس الوزراء في مؤتمر ميونخ للأمن، بحضور وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، والمتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، وسفير دولة فلسطين لدى ألمانيا ليث عرفة.

ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني، ألمانيا لتبني موقفا يدعم الوقف الفوري لإطلاق النار، ومنع إمكانية قيام إسرائيل باجتياح رفح التي تضم معظم الشعب الفلسطيني في القطاع الذين هجرهم الاحتلال إليها، لتجنب تفاقم الكارثة الإنسانية الكبيرة التي يواجهونها.

رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب بوقف العدوان وإدخال المساعدات الإغاثية لقطاع غزة

كما بحث الطرفان ضرورة استمرار المساعدات الألمانية للشعب الفلسطيني، لا سيما الدعم المقدم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وأكد اشتية أولوية وقف العدوان فورا، وإدخال المساعدات الإغاثية الكافية لغزة، مشيرا إلى ضرورة ضمان عدم تكرار العدوان عبر حل سياسي يشمل الاعتراف الدولي بدولة فلسطين والحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، بالإضافة إلى اتخاذ قرار دولي يضمن برنامجا فعّالا لإنهاء الاحتلال.

وسبق، وبحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، مع فريق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خطوات اعتراف فرنسي أوروبي بدولة فلسطين وضرورة الضغط الدولي من أجل وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع أشتية، الأحد، مع كل من الممثل الخاص للرئيس الفرنسي إيمانويل بون، ومستشارة الرئيس الفرنسي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا آن كلير ليجيندر، على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن.

ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني الفريق الفرنسي إلى العمل على تسريع اعتراف فرنسا بفلسطين، معتبرًا أن خطوة كهذه سيكون لها أثر إيجابي على قرار عدد من الدول التي تميل للاعتراف بدولة فلسطين، إضافة للعمل المشترك نحو إنجاح طلب فلسطين للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة.