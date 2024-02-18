برلماني: مصر ستُثبت للعالم جرائم الاحتلال في حق أهالي غزة

ثمّنت د.نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن مشاركة مصر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967 من خلال مرافعة يوم الأربعاء المقبل، بحضور ومشاركة 52 دولة، إضافة إلى الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، للاستماع الي احاطتهم حول تبعات القضية الفلسطينية وما تتناولة الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الاراضي الفلسطينية المحتلة، المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأكدت نيفين، في بيان اليوم، أن القرار المصري بتقديم مذكرة مرافعه امام محكمة العدل الدولية، يأتي ضمن الخطوات التي تتخذها الدولة وفقًا لسلسلة من السيناريوهات المعدة سلفًا وفقًا لما تشهده الأوضاع غير الإنسانية وما يتعرض له الاشقاء في قطاع غزة لحرب إبادة جماعية، في مخالفة واضحة وصريحة للقانون الدولي.

وقالت عضو لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب إن الدولة المصرية منذ بداء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي وحتي هذه اللحظة، وهي تتخذ خطوات داعمة ومسانده للاشقاء من خلال عدة محاور منها السياسي والدبلوماسي والإنساني، مشيرة إلى أن القيادة السياسية اكدت خلال تحركاتها واتصالاتها مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية، علي إنهاء الأزمة ومنع أية إجراءات تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للقطاع على نحو كافٍ يلبى احتياجات الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة.

وأشارت نائبة حماة الوطن إلى ان مذكرة المرافعة التي تقدمت بها مصر لمحكمة العدل الدولية، تهدف لملاحقة الاحتلال في جرائم القتل الجماعي التي يرتكبها في حق أشقائنا في غزة التي ارتفعت إلى 28.859 والمصابين إلى 68.667 منذ بدء الهجوم الإسرائيلي في الـ7 من أكتوبر الماضي، منهم أطفال ونساء ومصابين، إلى جانب فرض الحصار وقطع كل طرق الامتدادوحرمانهم من الماء والدواء والكهرباء والعلاج وفرض العراقيل لعدم اداخال المساعدات الانسانية والاغاثية التي تقدمها الدول الشقيقة لشعب فلسطين الشقيق.

واختتمت نيفين حمدي بيانها بالتأكيد على أن مصر لن تترك أشقاءها بمفردهم، وستبذل قصاري جهدها للدافع عنهم والتي تبدًا بوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية وتفعيل مسار حل الدولتين، بما يفضي إلى حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وفقًا للمرجعيات الدولية المعتمدة، مؤكدة ان مصر ستثبت للعالم أجمع خلال مرافعتها امام محكمة العدل الدولية، أن ما ترتكبه إسرائيل جريمة حرب في حق الابرياء يجب أن تحاسب عليها وستفضح مخططهم وتضعهم في مأذق قريب لا محالة.