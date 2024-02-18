الأحد 18 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلماني: مصر ستُثبت للعالم جرائم الاحتلال في حق أهالي غزة

نيفين حمدي
نيفين حمدي

ثمّنت د.نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن مشاركة مصر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967 من خلال مرافعة يوم الأربعاء المقبل، بحضور ومشاركة 52 دولة، إضافة إلى الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، للاستماع الي احاطتهم حول تبعات القضية الفلسطينية وما تتناولة الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الاراضي الفلسطينية المحتلة، المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأكدت نيفين، في بيان اليوم، أن القرار المصري بتقديم مذكرة مرافعه امام محكمة العدل الدولية، يأتي ضمن الخطوات التي تتخذها الدولة وفقًا لسلسلة من السيناريوهات المعدة سلفًا وفقًا لما تشهده الأوضاع غير الإنسانية وما يتعرض له الاشقاء في قطاع غزة لحرب إبادة جماعية، في مخالفة واضحة وصريحة للقانون الدولي.

txt

الحوار الوطني يثمن تقديم الدولة مذكرة للعدل الدولية حول ممارسات إسرائيل

وقالت عضو لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب إن الدولة المصرية منذ بداء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي وحتي هذه اللحظة، وهي تتخذ خطوات داعمة ومسانده للاشقاء من خلال عدة محاور منها السياسي والدبلوماسي والإنساني، مشيرة إلى أن القيادة السياسية اكدت خلال  تحركاتها واتصالاتها مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية، علي إنهاء الأزمة ومنع أية إجراءات تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للقطاع على نحو كافٍ يلبى احتياجات الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة.

txt

نائب: مذكرة مصر أمام "العدل الدولية" رد حاسم على المزايدات المشبوهة

وأشارت نائبة حماة الوطن إلى ان مذكرة المرافعة التي تقدمت بها مصر لمحكمة العدل الدولية، تهدف لملاحقة الاحتلال في جرائم القتل الجماعي التي يرتكبها في حق أشقائنا في غزة التي ارتفعت إلى 28.859 والمصابين إلى 68.667 منذ بدء الهجوم الإسرائيلي في الـ7 من أكتوبر الماضي، منهم أطفال ونساء ومصابين، إلى جانب فرض الحصار وقطع كل طرق الامتدادوحرمانهم من الماء والدواء والكهرباء والعلاج وفرض العراقيل لعدم اداخال المساعدات الانسانية والاغاثية التي تقدمها الدول الشقيقة لشعب فلسطين الشقيق.

واختتمت نيفين حمدي بيانها بالتأكيد على أن مصر لن تترك أشقاءها بمفردهم، وستبذل قصاري جهدها للدافع عنهم والتي تبدًا بوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية وتفعيل مسار حل الدولتين، بما يفضي إلى حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وفقًا للمرجعيات الدولية المعتمدة، مؤكدة ان مصر ستثبت للعالم أجمع خلال مرافعتها امام محكمة العدل الدولية، أن ما ترتكبه إسرائيل جريمة حرب في حق الابرياء يجب أن تحاسب عليها وستفضح مخططهم وتضعهم في مأذق قريب لا محالة.

النائبة نيفين حمدي محكمة العدل الدولية انتهاكات الاحتلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة وآمنة مذكرة مصر

الأكثر قراءة

الديوان الملكى الأردنى: وفاة والد الأميرة رجوة آل سيف

متحدث "الوزراء" يكشف عن آلية توفير المكون الدولارى خلال الفترة المقبلة (فيديو)

عاجل.. متحدث "الوزراء" يعلن عن مفاجآت فى اللائحة التنفيذية للتصالح بمخالفات البناء

انقطاع التيار الكهربائى عن 120 ألف إسرائيلى

"تحرج حلفاء إسرائيل".. الباز: كل القوى العربية مطالبة بدعم المذكرة المصرية أمام العدل الدولية

تركى آل الشيخ: 4 مليارات جنيه ميزانية حفلات الليالى السعودية المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«السردار».. صاحب الشخصية المركَّبة

وائل لطفي

تعقيدات اقتصادية!

ماجد حبته

مقر الاتحاد الإفريقى

لواء.حمدى البطران

السلام الأمريكى

سيد الابنودى

كيف أضاءت «لمبة الجاز والرتينة» عقول علماء ومبدعى مصر؟

محمد الفايدي

انهيار الإرادة

أحمد الصغير

مصر القادرة..وخط النهاية!

د.أحمد الخميسى

لغة الحوار فى يوم القصة القصيرة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

آخرها الهستدروت.. اتساع دائرة الاحتجاجات المطالبة بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو

نتنياهو يدرس إصدار قرار يعارض الاعتراف الأحادى بالدولة الفلسطينية

حكومة نتنياهو تنفى الاتفاق مع أمريكا على الاعتراف بدولة فلسطين