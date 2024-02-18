حماس تشيد بتصريحات رئيس البرازيل: ماذا قال لولا دا سيلفا؟

ثمّنت حركة حماس، مساء الأحد، تصريح الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، الذي وصف ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بـ"المحرقة"، وبأن فعل الصهاينة اليوم في غزة هو نفس ما فعله هتلر النازي باليهود إبان الحرب العالمية الثانية.

أضافت حماس، في بيان مساء اليوم، أن هذا التصريح يأتي في سياق التوصيف الدقيق لما يتعرض له الشعب الفلسطيني، وكشف فداحة الجريمة الصهيونية المرتكبة بغطاء ودعم مفتوح من قبل الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وطالبت "حماس" محكمة العدل الدولية بأخذ تصريح الرئيس البرازيلي في الاعتبار على ما يعانيه الشعب الفلسطيني على يد جيش الاحتلال المجرم ومستوطنيه الإرهابيين من انتهاكات وفظاعات لم يشهد لها التاريخ الحديث مثيلا.

حماس ترحب ببيان "الاتحاد الإفريقى" لوقف العدوان على غزة

وسبق، ورحبت حركة "حماس" بالبيان الختامي الصادر عن قمة الاتحاد الإفريقي الـ37 المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الداعي لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني.

أضافت الحركة في بيان: "نرجو ترجمة البيان بخطوات عملية من كل الدول الإفريقية الصديقة، بما يُسهم في وقف العدوان وحرب الإبادة على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة".

ودعت إلى قطع العلاقات مع الكيان الصهيوني، ودعم نضال الشعب الفلسطيني حتى نيل حقوقه الوطنية المشروعة، وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وطالب البيان الختامي لقمة الاتحاد الإفريقي التي عقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، إسرائيل بالامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية لمنع الإبادة الجماعية في غزة.

وقال البيان الصادر عن القمة، الأحد: "ندين الحرب الوحشية واستخدام القوة المفرطة ضد 2.2 مليون مدني عزل".

ودعا البيان إسرائيل للاستجابة للدعوات الدولية إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، منددًا بالعقاب الجماعي ضد المدنيين في غزة ومحاولات نقلهم بالقوة إلى شبه جزيرة سيناء.