باحث: موقف مصر تجاه غزة قائم على مبادئ أهمها حقوق الفلسطينيين

قال محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن الموقف المصري من القضية الفلسطينية قائم على مجموعة من المبادئ، في القلب منها الحقوق الأصيلة للشعب الفلسطيني.

وأضاف فوزي، في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز"، أن مصر تعاملت مع الحرب في غزة من منطلق كونها إحدى أدوات الإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني، قبل أن تمثل بعض الممارسات الإسرائيلية تهديدًا للأمن القومي المصري.

وتابع: "مصر تعاملت مع الحرب في غزة من منطلق أن التصرفات الإسرائيلية تمثل انتهاكًا لحقوق الشعب الفلسطيني".

وأشار إلى أنه على المستوى الإنساني فالأرقام تتحدث عن نفسها، مؤكدًا أن مصر هي الأكثر تفاعلًا مع هذا الملف ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة قدمت ما بين 75 إلى 80% من حجم المساعدات الإنسانية التي دخلت القطاع.