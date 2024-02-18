واشنطن: إقامة دولة فلسطينية "السبيل الوحيد" لإنهاء الحرب على غزة

اعتبر مصدر في وزارة الخارجية الأمريكية الأحد، أن أفضل طريقة لتحقيق نهاية الحرب في غزة هو الوصول إلى إقامة دولة فلسطينية.

وقال المصدر بحسب رويترز:"أفضل طريقة لتحقيق نهاية للحرب في غزة من شأنها أن توفر السلام والأمن الدائمين، للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، هو موقفنا القوي بإقامة دولة فلسطينية، وعلى هذا النحو، تواصل الولايات المتحدة دعم حل الدولتين".

الحكومة الاسرائيلية ترفض حل الدولتين

ورد مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، صباح اليوم الأحد على تقارير في إسرائيل تفيد بأن نتنياهو يدرس الاعتراف بدولة فلسطينية مقابل اتفاق سلام مع السعودية.

وقال مكتب نتنياهو في بيان إن التقارير بشأن الموافقة الإسرائيلية على إقامة دولة فلسطينية هو خبر كاذب".

ووفقا للتقرير صحيفة إسرائيل اليوم، فإن الخطوط العريضة التي يتم النظر فيها ستشمل اعتراف الولايات المتحدة من جانب واحد بالدولة الفلسطينية - مع موافقة إسرائيل على ذلك، ولكن مع توضيح أن الاتفاق الدائم الذي يتضمن دولة فلسطينية لن تتم مناقشته إلا من خلال المفاوضات المباشرة.

وذكر مصدر سياسي إسرائيلي في التقرير أن نتنياهو لم يتخذ قرارا نهائيا بعد في هذا الاتجاه، لكنه ادعى أنه يتم بحثه بجدية من قبله ومن قبل رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي الذي يقود المحادثات نيابة عن نتنياهو.