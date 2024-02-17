السبت 17 فبراير 2024
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عالم

عاجل.. إقامة دولة فلسطينية.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية الأمريكى ورئيس الاحتلال فى ميونخ

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي

كشفت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء اليوم السبت، عن تفاصيل اللقاء بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن المُنعقِد بمدينة ميونخ الألمانية.

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان لها، مساء اليوم، بحث بلينكن والرئيس الإسرائيلي الجهود الجارية لتأمين إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين.

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كما بحث الطرفان تحقيق هدنة إنسانية من شأنها تسهيل تدفق المساعدات إلى قطاع غزة.

وزير الخارجية الأمريكي يؤكد التزام واشنطن بالسلام وإقامة دولة فلسطينية

وجدد وزير الخارجية الأمريكي التأكيد على عدم دعم واشنطن عملية برفح دون خطة لضمان سلامة أكثر من مليون شخص.

وشدد بلينكن على التزام واشنطن بالسلام بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية مع ضمان الأمن لإسرائيل.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي على ضرورة اتخاذ جميع الأطراف تدابير لحماية المدنيين ومنع اتساع رقعة الصراع.

وسبق والتقى عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني المستشار الألماني "أولاف شولتس"، اليوم السبت.

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وكشف بيان  صادر عن الديوان الملكي الهاشمي، وصلت نسخة عنه لـ"الدستور"، عن أن مجريات اللقاء الأردني الألماني ركزت على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف إطلاق النار في غزة.

ودعا الملك عبدالله الثاني، إلى أهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لحماية المدنيين الأبرياء الذين يواجهون ظروفًا قاسية نتيجة الحرب الدائرة في غزة.

في سياق متصل، طالب الملك ألمانيا والمجتمع الدولي بضرورة مراعاة أهمية إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية إلى الأهالي في غزة بشكل مستمر، في ظل ما يعانيه القطاع من نقص حاد في المقومات الأساسية للحياة من غذاء وماء ودواء وكهرباء ووقود.

ولفت بيان الديوان الملكي الهاشمي إلى أن الملك نبه إلى ضرورة التحذير من الهجوم الإسرائيلي على  معبر رفح، الذي من شأنه أن يؤدي إلى كارثة إنسانية أخرى قد تدفع إلى تهجير السكان، وفي ذات الوقت أكد الملك عبدالله الثاني أن رفض الأردن لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين داخليًا أو خارجيًا.

وزير الخارجية الامريكي الرئيس الإسرائيلي المحتجزين الإسرائيليين واشنطن رفح

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