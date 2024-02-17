السبت 17 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

إنشاء ملجأ لـ 1.4 مليون فلسطيني... قائمة الطلبات الأمريكية من نتنياهو قبل دخول رفح كليا

نتنياهو
نتنياهو

قال مسؤول أمريكي بارز في لوكالة  JNS  العبرية: إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن سلمت إسرائيل في الأيام الأخيرة قائمة المطالب التي يجب تلبيتها قبل أي عملية في رفح الفلسطينية.

اجتياح رفح 

وقال المسئول الأمريكي:  تشمل المطالب الامريكية على  إنشاء ملجأ لـ 1.4 مليون فلسطيني في منطقة رفح ونقاط وصول متعددة للمساعدات الإنسانية، حيث سيتم إغلاق معبر رفح الحدودي نفسه جزئيًا أو كليًا في أي عملية للجيش الإسرائيلي.

كما وسبق وقالت  صحيفة وول ستريت جورنال: أن إسرائيل اقترحت بالفعل خطة لإنشاء 15 جيبًا جديدًا في جنوب غرب غزة، تتألف من حوالي 25 ألف خيمة، لإيواء سكان غزة الموجودين حاليًا في رفح.

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بايدن ونتنياهو 

وتابعت الوكالة العبرية: هذا الأسبوع، أخبر الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل لا تستطيع دخول معبر رفح بالقوة في ظل الظروف الحالية لأن ذلك سيؤدي إلى "كارثة".

وأصدر نتنياهو بيانا مقتضبا قال فيه: "لقد أصدرت أمرا للجيش بالاستعداد" لمثل هذه العملية، مما وضع الدول العربية والأوروبيين والولايات المتحدة في حالة إنذار. والآن، يسارع الجميع إلى التأثير على توقيت العملية وطبيعتها.

"العدل الدولية": الوضع الخطير في رفح يتطلب تنفيذ قرارنا الصادر فى 26 يناير

وأعلنت محكمة العدل الدولية، الجمعة، أن الوضع الخطير في رفح يتطلب تنفيذ قرارنا الصادر في 26 يناير. 
ورفضت محكمة العدل الدولية طلب جنوب أفريقيا اتخاذ مزيد من الإجراءات حول غزة، لافتة الى أنه لا حاجة لاتخاذ تدابير مؤقتة إضافية بشأن غزة. 

وفي الفترة من 19 إلى 26 فبراير، ستستمع محكمة العدل الدولية في قصر السلام في لاهاي إلى المرافعات بشأن قضيتين وهما، العواقب القانونية للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للأراضي الفلسطينية؛ وتأثيره على وضع الاحتلال وعواقبه على كافة الدول والأمم المتحدة. 

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