السبت 17 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أوضاع مأساوية.. آخر مستجدات الأوضاع فى مدينة رفح الفلسطينية

رفح الفلسطينية
رفح الفلسطينية

كشف بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، آخر المستجدات وتطورات الأحداث في مدينة رفح الفلسطينية، مؤكدًا أن زوارق الاحتلال تستهدف دير البلح ومخيم النصيرات.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية عبر "القاهرة الإخبارية"، أن المستشفيات داخل القطاع تعاني الأمرين مما تعانيه من أزمات نقص الأدوية والمستلزمات، وباتت لا تستطيع تقديم الخدمات للعدد الكبير من المرضى والمصابين.

وتابع: "لا يوجد متسع من الأسرة لاستيعاب العدد الكبير من المصابين والمرضى".

وحول الوضع في مدينة رفح الفلسطينية، أوضح أن الخيام لا تقي النازحين، ولا تحميهم من مياه الأمطار والمنخفضات الجوية، فهم يعيشون ظروفًا مأساوية، ويعتمدون على المساعدات التي تدخل بشكل يومي للحصول على قوت يومهم، في ظل عرقلة جيش الاحتلال دخولها، ما أعادهم للمربع الأول للأيام الأولى للحرب.

غزة رفح مدينة رفح الفلسطينية قصف إسرائيلي مخيم النصيرات

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