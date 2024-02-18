الحكومة الفلسطينية: اعتراف فرنسا بدولتنا المستقلة يشجع الآخرين

بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الأحد، مع فريق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خطوات اعتراف فرنسي أوروبي بدولة فلسطين وضرورة الضغط الدولي من أجل وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع أشتية، الأحد، مع كل من الممثل الخاص للرئيس الفرنسي إيمانويل بون، ومستشارة الرئيس الفرنسي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا آن كلير ليجيندر، على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن.

ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني الفريق الفرنسي إلى العمل على تسريع اعتراف فرنسا بفلسطين، معتبرًا أن خطوة كهذه سيكون لها أثر إيجابي على قرار عدد من الدول التي تميل للاعتراف بدولة فلسطين، إضافة للعمل المشترك نحو إنجاح طلب فلسطين للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

ورحب اشتية بتطور الموقف الفرنسي إزاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، نحو المطالبة بوقف إطلاق النار.

وأكد الطرفان أن الأولوية هي لوقف إطلاق النار ومنع اجتياح رفح الذي قد يؤدي لكارثة إنسانية، وضرورة إدخال المساعدات بشكل يستجيب للاحتياجات العاجلة لشعبنا في قطاع غزة، عبر فتح المعابر المؤدية للقطاع وعدم الاكتفاء بمعبر رفح، مؤكدين ضرورة خلق أفق سياسي يُحيي الأمل بالسلام.

وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني على أهمية وجود سقف واضح لأي مسار سياسي يتمثل بإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة، خاصة في ظل غياب شريك إسرائيلي، مشيرا إلى ضرورة أن يسبقه الاعتراف بالدولة الفلسطينية والحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وأن يكون من خلال قرار أممي يتضمن برنامجا لإنهاء الاحتلال.

واشنطن: إقامة دولة فلسطينية "السبيل الوحيد" لإنهاء الحرب على غزة

واعتبر مصدر في وزارة الخارجية الأمريكية الأحد، أن أفضل طريقة لتحقيق نهاية الحرب في غزة هو الوصول إلى إقامة دولة فلسطينية.

وقال المصدر بحسب رويترز:"أفضل طريقة لتحقيق نهاية للحرب في غزة من شأنها أن توفر السلام والأمن الدائمين، للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، هو موقفنا القوي بإقامة دولة فلسطينية، وعلى هذا النحو، تواصل الولايات المتحدة دعم حل الدولتين".