الأحد 18 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الحكومة الفلسطينية: اعتراف فرنسا بدولتنا المستقلة يشجع الآخرين

جريدة الدستور

بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الأحد، مع فريق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خطوات اعتراف فرنسي أوروبي بدولة فلسطين وضرورة الضغط الدولي من أجل وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع أشتية، الأحد، مع كل من الممثل الخاص للرئيس الفرنسي إيمانويل بون، ومستشارة الرئيس الفرنسي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا آن كلير ليجيندر، على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن.

txt

باحث: موقف مصر تجاه غزة قائم على مبادئ أهمها حقوق الفلسطينيين

ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني الفريق الفرنسي إلى العمل على تسريع اعتراف فرنسا بفلسطين، معتبرًا أن خطوة كهذه سيكون لها أثر إيجابي على قرار عدد من الدول التي تميل للاعتراف بدولة فلسطين، إضافة للعمل المشترك نحو إنجاح طلب فلسطين للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

ورحب اشتية بتطور الموقف الفرنسي إزاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، نحو المطالبة بوقف إطلاق النار.

txt

حماس ترحب ببيان "الاتحاد الإفريقي" لوقف العدوان على غزة

وأكد الطرفان أن الأولوية هي لوقف إطلاق النار ومنع اجتياح رفح الذي قد يؤدي لكارثة إنسانية، وضرورة إدخال المساعدات بشكل يستجيب للاحتياجات العاجلة لشعبنا في قطاع غزة، عبر فتح المعابر المؤدية للقطاع وعدم الاكتفاء بمعبر رفح، مؤكدين ضرورة خلق أفق سياسي يُحيي الأمل بالسلام.

وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني على أهمية وجود سقف واضح لأي مسار سياسي يتمثل بإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة، خاصة في ظل غياب شريك إسرائيلي، مشيرا إلى ضرورة أن يسبقه الاعتراف بالدولة الفلسطينية والحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وأن يكون من خلال قرار أممي يتضمن برنامجا لإنهاء الاحتلال.

واشنطن: إقامة دولة فلسطينية "السبيل الوحيد" لإنهاء الحرب على غزة

واعتبر مصدر في وزارة الخارجية الأمريكية الأحد، أن أفضل طريقة لتحقيق نهاية الحرب في غزة هو الوصول إلى إقامة دولة فلسطينية.

وقال المصدر بحسب رويترز:"أفضل طريقة لتحقيق نهاية للحرب في غزة من شأنها أن توفر السلام والأمن الدائمين، للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، هو موقفنا القوي بإقامة دولة فلسطينية، وعلى هذا النحو، تواصل الولايات المتحدة دعم حل الدولتين".

رئيس الوزراء الفلسطيني فلسطين قطاع غزة الرئيس الفرنسي العدوان الإسرائيلى وقف إطلاق النار

الأكثر قراءة

الديوان الملكى الأردنى: وفاة والد الأميرة رجوة آل سيف

متحدث "الوزراء" يكشف عن آلية توفير المكون الدولارى خلال الفترة المقبلة (فيديو)

عاجل.. متحدث "الوزراء" يعلن عن مفاجآت فى اللائحة التنفيذية للتصالح بمخالفات البناء

انقطاع التيار الكهربائى عن 120 ألف إسرائيلى

"تحرج حلفاء إسرائيل".. الباز: كل القوى العربية مطالبة بدعم المذكرة المصرية أمام العدل الدولية

تركى آل الشيخ: 4 مليارات جنيه ميزانية حفلات الليالى السعودية المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«السردار».. صاحب الشخصية المركَّبة

وائل لطفي

تعقيدات اقتصادية!

ماجد حبته

مقر الاتحاد الإفريقى

لواء.حمدى البطران

السلام الأمريكى

سيد الابنودى

كيف أضاءت «لمبة الجاز والرتينة» عقول علماء ومبدعى مصر؟

محمد الفايدي

انهيار الإرادة

أحمد الصغير

مصر القادرة..وخط النهاية!

د.أحمد الخميسى

لغة الحوار فى يوم القصة القصيرة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

آخرها الهستدروت.. اتساع دائرة الاحتجاجات المطالبة بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو

نتنياهو يدرس إصدار قرار يعارض الاعتراف الأحادى بالدولة الفلسطينية

حكومة نتنياهو تنفى الاتفاق مع أمريكا على الاعتراف بدولة فلسطين