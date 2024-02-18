حماس: حكومة الاحتلال تتبنى قرارًا برفض الاعتراف بدولة فلسطين

قالت حركة حماس، مساء اليوم الأحد، إن حكومة الإرهاب الصهيونية تتبنّى قرارًا برفض الاعتراف بدولة فلسطينية يعترف بها المجتمع الدولي، واصفة الأمر بأنه يشكّل تحديًا للمنظومة الدولية، وتأكيدًا على سلوك الكيان الصهيوني المارق عن القوانين والقرارات الدولية، والمتنكر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وأضافت حماس، في بيان مساء اليوم، أن العدو الصهيوني منذ الشروع في المفاوضات قبل أكثر من 30 عامًا والمرتكزة على كسب الوقت، لسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية وتهويدها وتوسيع المستوطنات، وصولًا إلى فرض الأمر الواقع على الشعب الفلسطيني والعالم؛ تحتم على المجتمع الدولي العمل على كسر هذا الصلف والتلاعب الصهيوني بحقوق الشعب الفلسطيني ومصير المنطقة، ودعم نضال الشعب الفلسطيني ومقاومته، والاعتراف فورًا بحقوقه كافة.