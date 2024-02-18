الأحد 18 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

حماس: حكومة الاحتلال تتبنى قرارًا برفض الاعتراف بدولة فلسطين

غزة
غزة

قالت حركة حماس، مساء اليوم الأحد، إن حكومة الإرهاب الصهيونية تتبنّى قرارًا برفض الاعتراف بدولة فلسطينية يعترف بها المجتمع الدولي، واصفة الأمر بأنه يشكّل تحديًا للمنظومة الدولية، وتأكيدًا على سلوك الكيان الصهيوني المارق عن القوانين والقرارات الدولية، والمتنكر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

txt

مكتب "نتنياهو": من المستحيل القضاء على حركة حماس

وأضافت حماس، في بيان مساء اليوم، أن العدو الصهيوني منذ الشروع في المفاوضات قبل أكثر من 30 عامًا والمرتكزة على كسب الوقت، لسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية وتهويدها وتوسيع المستوطنات، وصولًا إلى فرض الأمر الواقع على الشعب الفلسطيني والعالم؛ تحتم على المجتمع الدولي العمل على كسر هذا الصلف والتلاعب الصهيوني بحقوق الشعب الفلسطيني ومصير المنطقة، ودعم نضال الشعب الفلسطيني ومقاومته، والاعتراف فورًا بحقوقه كافة.

txt

عاجل.. خلال 24 ساعة فقط.. كيف حركت مصر العالم لإغاثة غزة إنسانيًا؟

حركة حماس حكومة الإرهاب المجتمع الدولي دولة فلسطينية الشعب الفلسطيني القدس

الأكثر قراءة

الديوان الملكى الأردنى: وفاة والد الأميرة رجوة آل سيف

متحدث "الوزراء" يكشف عن آلية توفير المكون الدولارى خلال الفترة المقبلة (فيديو)

عاجل.. متحدث "الوزراء" يعلن عن مفاجآت فى اللائحة التنفيذية للتصالح بمخالفات البناء

انقطاع التيار الكهربائى عن 120 ألف إسرائيلى

"تحرج حلفاء إسرائيل".. الباز: كل القوى العربية مطالبة بدعم المذكرة المصرية أمام العدل الدولية

تركى آل الشيخ: 4 مليارات جنيه ميزانية حفلات الليالى السعودية المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«السردار».. صاحب الشخصية المركَّبة

وائل لطفي

تعقيدات اقتصادية!

ماجد حبته

مقر الاتحاد الإفريقى

لواء.حمدى البطران

السلام الأمريكى

سيد الابنودى

كيف أضاءت «لمبة الجاز والرتينة» عقول علماء ومبدعى مصر؟

محمد الفايدي

انهيار الإرادة

أحمد الصغير

مصر القادرة..وخط النهاية!

د.أحمد الخميسى

لغة الحوار فى يوم القصة القصيرة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

آخرها الهستدروت.. اتساع دائرة الاحتجاجات المطالبة بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو

نتنياهو يدرس إصدار قرار يعارض الاعتراف الأحادى بالدولة الفلسطينية

حكومة نتنياهو تنفى الاتفاق مع أمريكا على الاعتراف بدولة فلسطين